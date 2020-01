Vrouw in Canta te water geraakt bij Westerdoksdijk

Beeld ANP

Rond 12.30 uur kwam er een melding binnen van een persoon die in het water lag. Het bleek om een vrouw te gaan die met Canta en al in het water was geraakt. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om haar te bevrijden; er kwam een duikteam aan te pas om de vrouw uit haar voertuig te helpen. Het vaarverkeer werd hierbij tijdelijk stilgelegd.

De vrouw is op de kade gereanimeerd en vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de vrouw in het water belandde is onduidelijk. De politie doet momenteel onderzoek.