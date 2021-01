Vrouw gestoken en beroofd van scooter in Diemen

Beeld ANP

Omstreeks 20.30 uur werd het slachtoffer van haar scooter beroofd. Daarbij werd ze in haar been gestoken en liep ze lichte verwondingen op. Een ambulance is ter plaatse.

De politie heeft nog geen verdachte op het spoor. De vrouw heeft ook nog geen verklaring afgelegd. “Het slachtoffer is heel erg geschrokken van deze heftige beroving,” aldus een politiewoordvoerder.