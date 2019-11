Vrouw gedwongen om haar woning te verhuren via Airbnb

Grachtenpanden in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP

De vrouw meldde zich bij !Woon omdat ze een andere woning had gevonden en van haar huurcontract af wilde. De verhuurder weigerde dit en wilde de huurder aan de termijn van twee jaar houden. Pas nadat !Woon, dat bemiddelt bij huurconflicten, de verhuurder op de opzegtermijn wees, gaf deze zich gewonnen. Naar aanleiding van de zaak werd !Woon bekend met de bijzondere Airbnb-constructie.

Voor de woning betaalde de vrouw 1200 euro per maand. Over de dagen dat de woning via Airbnb werd verhuurd, hoefde ze geen huur te betalen. Als er gasten waren mocht de vrouw gebruikmaken van de woning van de verhuurder.

De huurder kreeg de verantwoordelijkheid voor het beheer van de advertentie en de verplichte melding bij de gemeente; de winst verdween in de zakken van de verhuurder, die in het dagelijks leven advocaat is.

‘Misbruik van de woningnood’

Gert Jan Bakker van !Woon noemt de constructie ‘misbruik maken van de woningnood’. “Huurders zijn daarom gelegen om heel veel te accepteren. Dit is een zeer onwenselijke ontwikkeling op de Amsterdamse verhuurmarkt.”

De afdeling handhaving van de gemeente heeft naar aanleiding van deze zaak een onderzoek ingesteld naar de verhuurder. De vrouw is inmiddels verhuisd.