Vrouw gaat met slotenmaker achter iPhone-dief aan

De vrouw was in een café in het centrum toen ze ontdekte dat haar rugtas was gestolen. Daarin zaten behalve de smartphone ook huissleutels. Ze belde een slotenmaker zodat ze in elk geval haar huis weer inkon.



Op de track & trace-app zag ze dat haar iPhone zich in het centrum verplaatste. Samen met de slotenmaker reed ze naar de locatie waar de vermoedelijke dief zich zou bevinden en belde de politie.



Agenten arresteerden de Italiaan, die inderdaad de Iphone en rugtas van de vrouw bij zich had. De man zit vast. De vrouw heeft al haar spullen weer terug.