Vrouw ernstig mishandeld door Uberchauffeur na ritje vanaf queerfeest

“Ik heb vijf hechtingen boven mijn wenkbrauw en een deel van mijn hoofd is gevoelloos,” vertelt de 23-jarige Sophie nog enigszins beduusd op maandagochtend. De jonge vrouw (haar achternaam is bij de redactie bekend) was samen met haar date, die ook Sophie heet, naar een queerfeest bij Pllek in Noord geweest. Na het feest besloten ze een Uber naar huis te nemen.

Tijdens de rit hing er volgens Sophie al gauw een ‘rare sfeer’. “Ik was niet zo lekker, dus ik hing een beetje uit het raam, maar ik hoefde niet over te geven,” zegt ze. “Ook gaf ik op de achterbank een kus aan mijn date.” Eenmaal aangekomen bij het huis van haar date in het centrum van de stad, sloeg de vlam in de pan.

De chauffeur beschuldigde Sophie ervan de auto te hebben onder gespuugd. Daar was volgens Sophie en haar date niets van te zien. “We vermoedden daarom al snel dat het eigenlijk om de kus ging die we elkaar hadden gegeven,” zegt ze.

De vrouwen wilden daarop het appartement binnengaan, maar de chauffeur verhinderde dat door in de deuropening te gaan staan. “Daarna pakte hij mij vast en duwde hij mij naar buiten,” vertelt Sophie. Daardoor viel ze met haar hoofd tegen een stalen reling en vervolgens op de grond. Vanaf dat moment weet ze niets meer.

Haar date bevestigt het verhaal en foto’s laten zien dat het incident zich op de trap voor de deur heeft afgespeeld. Nadat de chauffeur Sophie bewusteloos op de trap zag liggen, is hij er volgens de date snel vandoor gegaan. “Ik heb daarna direct de ambulance gebeld,” vertelt zij. “De politie was al onderweg, want de chauffeur had die gebeld omdat hij vond dat we op zijn auto gespuugd hadden.”

Pas op het moment dat de politie arriveerde, voelde ze zich weer veilig. “Ze waren erg aardig en behulpzaam. Ik zat daar alleen op de trap met Sophie die bewusteloos naast mij lag.”

In het ziekenhuis werd de hoofdwond gehecht. Zondag bezocht Sophie bovendien een neuroloog, omdat een deel van haar hoofd een dag na de klap nog altijd gevoelloos was. “Daar zit waarschijnlijk zenuwschade van de klap erna,” legt ze uit. “Of dat nog herstelt is de vraag.”

Woensdag gaat ze aangifte doen van mishandeling. Ook heeft ze contact gehad met Uber. Ze zegt dat het bedrijf haar heeft beloofd ‘alle informatie te delen met de politie’.

De politie bevestigt dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een incident is geweest tussen twee vrouwen en een Uberchauffeur in het Centrum. “Maar we zijn terughoudend om het te labelen als lhbtq-incident,” aldus een woordvoerder. “Het is ontzettend vervelend voor deze vrouw, maar een verhaal heeft twee kanten. Na de aangifte gaan we onderzoek doen en kunnen we er misschien meer over zeggen.”

Eveline Sijbrandij, verantwoordelijk voor ritten in Nederland bij Uber, noemt het ‘verschrikkelijk wat er gebeurd is’. “Iedereen heeft recht op een veilige rit en we nemen deze zaak hoog op. De veiligheid van alle gebruikers van onze app is een topprioriteit en daarom moet dit incident tot op de bodem worden uitgezocht. Wij hebben de politie onze hulp aangeboden bij haar onderzoek naar het incident.” Zolang het onderzoek loopt kan de chauffeur geen ritten voor Uber uitvoeren.

Sophie en haar date twijfelen er niet aan dat het geweld te maken heeft met hun geaardheid. Naar aanleiding van het incident wordt woensdag om 18.00 uur een demonstratie georganiseerd tegen lhbtq-geweld bij het Homomonument.

