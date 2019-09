Vrouw ernstig gewond bij steekincident in verzorgingshuis

Inmiddels is een verdachte aangehouden. Het is niet duidelijk wat aan de steekpartij vooraf ging.

De vrouw is met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis overgebracht. De verdachte is ook gewond geraakt en ook naar het ziekenhuis overgebracht.

Een vrouwelijke medewerker van woon-zorgcentrum Cordaan aan #Postjesweg in Amsterdam-West is iets voor twaalf uur neergestoken door een man.

Wat er precies is voorgevallen is nog niet duidelijk. De vrouw zou werkzaam zijn in de keuken.