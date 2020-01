Vrouw en kinderen ontvoerd in Noord, dag later bevrijd

Beeld Politie

De vrouw wist via een bekende de politie te alarmeren, waarna een uitgebreid onderzoek werd gestart. Dat onderzoek leidde naar de plaats waar de vrouw werd vastgehouden in Almere. Een dag na haar ontvoering bevrijdde de politie de vrouw en haar kinderen.

In totaal arresteerde de politie tien verdachten. Zes daarvan zitten nog vast. Het gaat om vijf mannen en één vrouw, variërend in leeftijd van 19 tot 28 jaar. Ze komen uit Amsterdam, Lelystad en Purmerend. De politie brengt de aanhoudingen nu pas naar buiten, omdat één van de aangehouden verdachten tot en met afgelopen maandag in beperkingen zat.

Bij de verdachten zijn vijf vuurwapens aangetroffen en 200.000 euro in cash. Een deel van de verdachten is afkomstig uit de rapscene in Zuidoost, aldus de politie. Over de motieven van de daders is nog niets bekend.