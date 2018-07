Vrouw beschermt jongen maar raakt zelf gewond

Leijder was zondag met haar moeder en twee vriendinnen van het Kwaku Festival in het Nelson Mandelapark onderweg naar huis. Op het plein voor station Bijlmer Arena zagen ze een grote groep mensen rennen. "We waren in de veronderstelling dat ze de metro probeerden te halen."



In de stationshal bleek dat een jonge jongen achterna werd gezeten door naar schatting dertig andere jongens, vertelt Leijder. Er was veel geschreeuw en de jongen werd gepakt. "Ik wilde toen al ingrijpen," zegt Leijder. "Maar wat doe je in zo'n situatie?"