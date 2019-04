Vrouw beroofd van tas op Reijnier Vinkeleskade

Het slachtoffer liep rond 14.50 uur over de Reijnier Vinkeleskade. Even daarvoor had ze in de nabijgelegen Beethovenstraat parfum gekocht en gepind bij een bank. De vrouw kwam tijdens de straatroof ten val en liep letsel aan haar hoofd op.



De dader - een blanke man van ongeveer 50 jaar oud - zou opvallend netjes gekleed zijn. Hij had grijs haar en droeg een kort grijs jasje en een grijs-zwarte broek. Na de roof liep de dader weg in de richting van de Daniël Langestraat.



De recherche doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen.