Vrouw (71) verjaagt gewapende woningovervaller met een trap in zijn kruis

Het stel wilde donderdagavond rond 22.15 uur hun huis binnengaan toen ze ontdekten dat ze hun sleutel kwijt waren. Ze kwamen binnen met behulp van een sleutel van een familielid, maar vreesden voor narigheid.

Die angst werd bewaarheid toen de vrouw diezelfde avond tijdens het televisiekijken gerommel hoorde in de gang en bij het poolshoogte nemen op een persoon met een bivakmuts stuitte. Hij had een wapen en eiste geld, zo meldt de politie.

Dat liet de 71-jarige vrouw zich niet zomaar gebeuren. Ze gaf de overvaller een schop in zijn kruis. Vervolgens werd ze door hem geslagen en kwam daarbij ten val. Door het gestommel werd haar echtgenoot (77) wakker, die de overvaller duidelijk maakte dat hij moest vertrekken. De overvaller ging weg zonder buit en liet zijn bivakmuts op straat achter.

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Ze houdt rekening met de mogelijkheid dat de sleutel van de slachtoffers is ontfutseld toen ze uit waren en dat de verdachte ze heeft gevolgd naar hun huis. Wat betreft de gezochte verdachte is het ‘niet uit te sluiten dat de man na de trap pijn heeft in zijn kruis en daardoor mogelijk moeilijk loopt’, aldus de politie.

Man (77) en vrouw (71) verjagen overvaller uit woning in Amsterdam-Zuidhttps://t.co/mvZrX6IQlZ pic.twitter.com/jCb5nj5xHF — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 12 mei 2023

