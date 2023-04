Vrouw (71) trapt niet in babbeltruc en laat oplichter, een 20-jarige Amsterdammer, in de val lopen

Beeld Joris van Gennip

Het is maandagmiddag rond 15.30 uur als bij de vrouw de telefoon gaat. Aan de lijn is een man die zich voordoet als bankmedewerker. Hij zegt dat die avond een collega bij de vrouw langskomt om haar bankpas op te halen. Ze hoeft enkel haar pas in een envelop te doen en die mee te geven, waarna ze de volgende dag een nieuw exemplaar ontvangt.

Die avond staat een man, de zogenaamde collega, rond 20.15 uur bij de vrouw voor de deur. Ruim een uur eerder is ze nog gebeld: ze kan niet veel later een jongeman aan de deur verwachten die haar pas komt halen. De vrouw krijgt een code zodat zij weet dat hij van de bank is. Zo gezegd, zo gedaan: de 71-jarige overhandigt de envelop, de man stopt die in zijn broekzak, wenst de vrouw een fijne avond en gaat ervandoor.

In de val

Wat de oplichter niet weet, is dat er in de envelop geen bankpas zit. Ook weet hij niet dat hij op dat moment in de gaten wordt gehouden door enkele agenten in burger. De vrouw heeft namelijk die middag direct de politie ingelicht nadat zij door de ‘bankmedewerker’ is gebeld, want ze gelooft helemaal niets van het verhaal.

Niet veel later komen de agenten in actie. Ze houden de 20-jarige Amsterdammer tegen en zeggen dat hij is aangehouden. Een agent pakt hem vast, maar de man verzet zich en geeft een duw, waarbij een agent op de grond valt. Het lukt een ander daarop hem tegen de grond te werken en in de boeien te slaan.

De man wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

