Vrouw (67) mishandeld en beroofd van ‘enkele tienduizenden euro’s’ in Centrum

Archiefbeeld ter illustratie. Beeld ANP

Dat meldt een politiewoordvoerder maandag.

Volgens de woordvoerder had het slachtoffer online een afspraak gemaakt met de verdachte voor ‘een transactie’. Bij de overdracht ontstond een schermutseling waarbij de vrouw werd mishandeld en ten val kwam. De verdachte maakte haar het geld afhandig en stapte bij een handlanger in een blauwe Opel Astra. De twee vluchtten in onbekende richting.

Het slachtoffer heeft ‘heel licht letsel’ opgelopen. “Maar de schrik was erg groot.” Wat de vrouw zondagmiddag wilde kopen en wat het precieze bedrag is dat zij bij zich had, kan de woordvoerder niet zeggen.

De politie is nog op zoek naar de auto en de twee verdachten. Een van hen heeft zwart golvend haar tot aan de schouders en is tussen de 1.60 en 1.70 meter lang. Hij zou ongeveer 27 jaar zijn.