Vrouw (32) gijzelt en mishandelt zwangere gezinsbegeleidster

De Rechtbank van Amsterdam. Beeld ANP / ANP

Vrijdagochtend eist de officier van justitie in de Amsterdamse rechtbank drie jaar celstraf, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, tegen Chiara R. (32). Hij verdenkt haar van het beroven van de vrijheid, aanranding, zware mishandeling en poging tot moord op haar gezinsbegeleidster. Ook wil hij dat R. opgenomen en behandeld wordt voor haar psychische problemen.

Op 9 november 2022 heeft R. op haar initiatief een afspraak met haar pleegzorgbegeleidster in haar woning in de Bataviastraat, in de Indische buurt. Op dat moment heeft R. al acht gezinsbegeleiders gehad. Deze begeleidster ontfermt zich over het vierjarige dochtertje van R., wier drie kinderen allen uit huis zijn geplaatst.

R. heeft dan al drie of vier sterke biertjes gedronken. Al bij binnenkomst krijgt de begeleidster een unheimisch gevoel. Volgens haar draait R. de voordeur op slot, terwijl ze dat normaal nooit doet. De volgende twintig minuten zijn een hel voor de dan dertien weken zwangere begeleidster. R. wil het notitieboekje van de begeleidster inzien, maar zij kan dat niet geven: er staat ook informatie over andere cliënten in.

Overleven

Op dat moment zou R. een stanleymesje uit haar achterzak hebben gepakt en de begeleidster meerdere keren hebben geslagen en gesneden in haar linkerarm. Vervolgens zou R. de begeleidster hebben gewurgd en op haar hebben gezeten. ‘Ik dacht dat mijn laatste uur had geslagen,’ verklaarde de begeleidster tegen de politie. ‘Zelf heb ik geen klap of schop gegeven, ik heb alleen maar geprobeerd te overleven.’

R. zou haar nadien naar de keuken hebben gesleept en de vrouw bij haar vagina en borsten hebben gegrepen, met de woorden: ‘Dit is toch wat je fijn vindt?’ Die tekst zou verwijzen naar de inhoud van het genoemde notitieboekje: daarin zou staan dat de 4-jarige dochter van R. haar moeder bij de vagina en billen had aangeraakt. Dat vatte R. op als een beschuldiging van pedofilie.

Vervolgens zou R. de begeleidster hebben geschopt, geslagen en overgoten met heet water. Het slachtoffer heeft hier niet alleen littekens, maar ook eerste- en tweedegraads brandwonden aan overgehouden. Daarvoor moet ze nog zeker een jaar behandeld worden.

‘Ik ga je ziel kwellen’

R. heeft een strafblad van vier pagina’s, voornamelijk voor bedreiging en mishandeling. “Geweld tegen jeugdzorg loopt als een rode draad door dit dossier,” zegt de officier van justitie. Hij verwijst naar mailverkeer van 22 april 2022. Toen mailde R. een andere gezinsmanager teksten als: ‘Ik ga je kop eraf hakken, ik ga je geest uit je lichaam nemen, ik ga je ziel kwellen, ik breek al je botten in je lijf, ik ga je keel van links tot rechts doorsnijden.’ Naar het slachtoffer van 9 november mailde zij: ‘Ik ga je kop eraf hakken.’

Toch vindt de officier dat niet genoeg om te stellen dat R. haar begeleidster wilde vermoorden, dus zet hij in op een veroordeling voor poging tot doodslag. De rechter vraagt aan de verdachte: “Heeft u niet hiermee geprobeerd uw doel te verwezenlijken?” R. reageert: “Nee, ik meende niet wat ik zei.”

Problematisch alcoholgebruik

Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat R. kenmerken van borderline, posttraumatische stressstoornis en problematisch alcoholgebruik vertoont. Momenteel is ze haar huis, dat ze van zorginstelling HvO-Querido kreeg toegewezen, kwijt en zit ze nog in voorarrest. Haar psychiater stelt dat R. verminderd toerekeningsvatbaar is en adviseert gedwongen opname.

De rechter vraagt aan R: “Wat heeft u bewogen, in godsnaam?” De verdachte zegt dat er ‘veel dingen hiervoor gebeurd zijn’. De rechter: “Ik vind dit niet normaal, eerlijk gezegd. Ik moet me inhouden, maar dit is volstrekt idioot gedrag.”

Meermaals zegt R. tijdens de zitting zich niets te kunnen herinneren van de mails of het voorval op 9 november. Alleen dat ze de begeleidster ‘heeft geslagen en met haar over de grond worstelde’. “De rest is voor mij allemaal heel wazig.” De rechter plaatst daar vraagtekens bij. “Dat gaat wel ver, van de meest cruciale dingen hebt u geen herinnering.”

In de val

Op de zitting is het slachtoffer geëmotioneerd. “Het voelde alsof ik in de val was gelokt. De meeste angst had ik dat de verdachte ons kindje iets aan zou doen.” De gezinsbegeleidster werkt sinds half december weer dagdelen, maar na het incident lukte het haar niet alleen thuis te zijn, een rondje te lopen of boodschappen te doen. “Als ik bij andere mensen over de drempel stapte, of een waterkoker hoorde, kreeg ik weer kippenvel.”

Tijdens de zitting wendt R. zich tot het slachtoffer. “Ik bied mijn excuses aan. Ik hoop dat het goed met je gaat, dit had nooit mogen gebeuren. En ik ben blij dat er niets met je kindje is gebeurd.”

De uitspraak volgt op vrijdag 31 maart.