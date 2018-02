Vrouw (29) overleden aan verwondingen na steekpartij Zaandam

De voorlopige hechtenis van de 44-jarige verdachte is afgelopen week door de raadkamer van de rechtbank met 90 dagen verlengd.



Het slachtoffer was een 29-jarige Bulgaarse vrouw. Zij werd op 9 februari laat in de avond zwaargewond op straat aangetroffen, nadat de verdachte, een Bulgaarse man, met een bebloed mes het politiebureau aan de Nicolaasstraat in Zaandam was binnen gelopen. Ten tijde van het misdrijf was de vrouw 28 jaar.



Hij vertelde aan de agenten dat verderop een vrouw lag die was neergestoken. De agenten troffen de vrouw op het trottoir aan. Ambulancepersoneel bracht het slachtoffer in kritieke toestand naar het VU-ziekenhuis.