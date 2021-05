Vrouw (27) overleden na beschieting auto Maassluisstraat

Rond 19.40 uur werd de auto met twee inzittenden onder vuur genomen met automatische vuurwapens. Daarbij werd de bestuurder geraakt, maar zij reed door. Zij overleed in de nacht van zondag op maandag in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De bijrijder bleef ongedeerd.

De twee schutters gingen er na de beschieting vandoor in een zilvergrijze bestelauto. Die werd bestuurd door een derde verdachte. In de August Vermeylenstraat werd later een in brand gestoken bestelauto aangetroffen. De politie onderzoekt nog of er een verband is.

De politie heeft in verband met de zaak een 20-jarige verdachte aangehouden. Zijn betrokkenheid wordt nog onderzocht. Hij zit in volledige beperkingen.

Zondagavond hield de politie tijdens een verkeerscontrole ook drie verdachten aan. Bij het doorzoeken van de auto werd een vuurwapen in de kofferbak gevonden. De politie ging ervan uit dat er een verband was met de beschieting omdat het in hetzelfde gebied en rond hetzelfde tijdstip gebeurde.

Dit bleek na onderzoek niet het geval. Bovendien hadden de verdachten geen vuurwapen, maar een airsoftwapen in bezit. De buitenkant van dit apparaat lijkt op een vuurwapen, maar er kunnen enkel kleine plastic balletjes mee worden afgeschoten.

Het uitgebrande busje in de August Vermeylenstraat. Beeld Robert Spier

Meerdere auto's in de straat raakte beschadigd. Beeld Tom Grosfeld

Beeld Tom Grosfeld