Vrouw (22) gedrogeerd met naaldenprik in Amsterdams café

Beeld Joris van Gennip

NOS Stories sprak met de vrouw, die naar de politie is gestapt. De 22-jarige zakte naar eigen zeggen in elkaar na twee mixdrankjes en kwam terecht bij de spoedeisende hulp. De dienstdoende arts vermoedde na het controleren van haar pupillen dat er iets in haar drankje was gegooid. Enkele dagen later verscheen er een blauwe plek op haar bovenbeen, volgens haar huisarts hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een injectie met een naald.

Needle spiking

In andere landen zorgt dit fenomeen, dat ook wel ‘needle spiking’ wordt genoemd, al langer voor onrust. In het Verenigd Koninkrijk werd opgeroepen tot een boycot van nachtclubs in wel dertig steden, nadat meerdere vrouwen gedrogeerd werden met een injectienaald. Daders injecteerden hun slachtoffers met een verdovend middel. Veel vrouwen deelden hun verhaal op sociale media en lieten de blauwe plekken en wondjes zien die ze eraan overhielden.

@RevolutionBars how are you planning to make your bars safer? a girl got spiked via needle in your reading bar? pic.twitter.com/3PvViGn2sN — als🤍 (@alscrowley) 8 november 2021

De politie Amsterdam bevestigt het incident en meldt dat dit het enige tot nu toe bekende geval is. “Het komt hier niet echt voor,” zegt een woordvoerder. “We monitoren het wel, want het leidt tot veel vragen. En we vragen horeca er scherp op te zijn, dat het kan gebeuren.” Om welk café in Amsterdam het gaat, wil de politie vanwege mogelijke reputatieschade niet zeggen.