Vrouw (21) slachtoffer van gewelddadige straatroof

Rond 22.30 uur fietste het slachtoffer onder het viaduct bij de Daalwijkdreef. Daar dwongen vijf jongens haar te stoppen, waarna ze haar mishandelde en haar mobiele telefoon meenamen. De vrouw liep hierbij verwondingen op.

Het signalement dat de politie beschrijft de vijf verdachten als volgt: allen zijn tussen de 14 en 16 jaar oud en hebben een donkere huidskleur. Een van de verdachten heeft kort zwart haar met dreadlocks en droeg een zwart T-shirt, lichtblauwe spijkerbroek, witte sportschoenen en had een shirt met vierkantjes om zijn middel geknoopt.

De politie is op zoek naar getuigen die de verdachten voor of na het incident hebben gezien in de omgeving van het Ooievaarspad. Een melding kan gemaakt worden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.