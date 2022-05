Vrouw (19) aangerand in trein van Amsterdam naar Alkmaar

Beeld ANP / ANP

Dat meldt de politie Alkmaar in een Twitterbericht. Direct na het instappen in Amsterdam kwam in een lege coupé een man tegen het meisje aan zitten. Ze was gedurende de rit niet in de mogelijkheid om alarm te slaan, zo meldt een wijkagent.

In Alkmaar kreeg het 19-jarige slachtoffer hulp van het NS-veiligheidsteam, die de politie inlichtte. De melding werd gedaan rond 21.30 uur.

De politie is nog op zoek naar de verdachte. Na het zien van de camerabeelden blijkt dat het gaat om een kalende man met kort blond haar, een lichte huidskleur en een tatoeage in zijn gezicht. De man is ongeveer 40 jaar oud en 1,70 meter lang.

Ernstig feit

De woordvoerder spreekt van een ernstig feit. “Dit is verschrikkelijk voor het slachtoffer. We willen de dader zo snel mogelijk aanhouden.” Mensen die een vermoeden hebben wie de man is, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

De NS heeft sinds april 2020 een telefoonnummer (06-13181318) waar treinreizigers die zich onveilig voelen of overlast ervaren dat via WhatsApp of sms kunnen melden bij de NS-meldkamer.

En mijn laatste melding gisteren: meisje van 19 jaar in de trein van A'dam-Alkmaar. Na instappen kwam meteen een man tegen haar aan zitten in een lege coupé. 40 minuten lang werd zij betast/aangerand terwijl zij geen alarm kon slaan. pic.twitter.com/JbuSwlWs51 — Wijkagenten Alkmaar-Noord (@WA_AlkmaarN) 24 mei 2022