Vrouw (19) 40 minuten aangerand in trein van Amsterdam naar Alkmaar

Beeld ANP

Dat meldt de politie Alkmaar in een Twitterbericht. Nadat de vrouw was ingestapt, kwam er direct een man tegen haar aan zitten in een verder lege treincoupé. Daar is ze veertig minuten lang betast. Gedurende de rit naar Alkmaar kon ze geen alarm slaan. In Alkmaar kon ze uitstappen, waar ze werd opgevangen door medewerkers van de veiligheidsdienst van de NS. Die belden vervolgens de politie.

De politie is nu op zoek naar een man met een lichte huidskleur, ongeveer 40 jaar oud, 1.70 meter lang, met kalend met kort blond haar en een tatoeage in zijn gezicht. De politie wijst erop dat bij onveilige situaties in de trein de NS kan worden gewaarschuwd via een speciaal telefoonnummer. Bij noodsituaties moet direct 112 worden gebeld.

Sociale veiligheid

De Maatschappij Voor Beter OV vraagt zich af waarom er geen conducteur in de trein was. “De conducteur heeft een belangrijke taak bij het waarborgen van de sociale veiligheid in de trein,”, zegt voorzitter Rikus Spithorst. “Het van groot belang dat deze regelmatig door de trein komt, en niet alleen voor controle. Reizigers klagen vaak dat ze de conducteur ook op lange reizen niet zien.”

Maatschappij voor Beter OV constateert dat deze sociale veiligheidsfunctie hier niet waar is gemaakt en wijst op onderzoeken onder niet-reizigers. “Zij geven vaak aan de NS te mijden vanwege de sociale veiligheid.”

De belangenclub heeft de NS om opheldering gevraagd. “Hoe kan het dat een 19-jarige reizigster in een stille trein veertig minuten lang werd betast en geïntimideerd, mede doordat de conducteur niet door de desbetreffende trein is geweest? Is de route Amsterdam - Alkmaar een traject waar voor de sociale veiligheid extra conducteurs worden ingezet?”

Reactie NS

De NS laat in een reactie weten dat op elke trein in principe een conducteur meerijdt. Op lange treinen en treinen laat op de avond zijn er normaliter twee conducteurs. “Waarom er hier kennelijk geen conducteur was, weten wij ook niet. Misschien was de conducteur net geweest of was hij elders in de trein reizigers aan het helpen. We willen echter niet speculeren.”

De NS zegt dat de politie nu eerst aan zet is. “De politie onderzoekt deze zaak nu en daar verlenen wij als NS onze volledige medewerking aan. Wat er gebeurd is, is verschrikkelijk. Wij willen ook weten wat er precies is gebeurd.”

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er inmiddels een tiental tips binnengekomen over het incident.

In de trein tussen A'dam Centraal - Alkmaar Centraal werd een 19-jarige vrouw maandag slachtoffer van aanranding. In Alkmaar kon het slachtoffer de trein verlaten. Na melding rond 21.30u startte de politie een onderzoek en ging op zoek naar de verdachte. Hij is niet aangetroffen. — Politie NoordHolland Noord (@POL_NHN) 24 mei 2022

En mijn laatste melding gisteren: meisje van 19 jaar in de trein van A'dam-Alkmaar. Na instappen kwam meteen een man tegen haar aan zitten in een lege coupé. 40 minuten lang werd zij betast/aangerand terwijl zij geen alarm kon slaan. pic.twitter.com/JbuSwlWs51 — Wijkagenten Alkmaar-Noord (@WA_AlkmaarN) 24 mei 2022