Vroege lente in Amsterdam, warmste 21 februari ooit

Het warme weer in februari lijkt op het weer van de afgelopen twee jaar rond deze tijd. Het vorige landelijke record kwam uit 1949 en stond op 14,8 graden. In het zuiden kan het nog warmer worden.

Bovendien sneuvelen de komende dagen mogelijk meer records: de warmte zal de komende dagen aanhouden en kan tot de 20 graden oplopen. De vroegste warme dag in het jaar sinds de meting van de temperaturen was op 24 februari 1990: toen werd het in Limburg 20,4 graden.

Hoewel veel Amsterdammers de zonnige dag wandelend lijken door te brengen, is het volgens de druktemonitor van de gemeente nog nergens in de stad uitzonderlijk druk. Wel benadrukt de gemeente om de coronamaatregelen in acht te nemen.

Geniet ervan maar houd je aan de coronamaatregelen.



Vermijd drukke plekken

Houd 1,5 meter afstand

Maximale groepsgrootte 2 personen of 1 huishouden

Het is haast onvoorstelbaar dat afgelopen maandag nog sneeuw op de straten en wegen lag, en het kwik 's nachts -10 aantikte.

De plotselinge weersomslag komt door een hogedrukgebied dat eerst koude lucht uit Noord-Europa en Rusland onze kant op stuurde, maar nu warme lucht vanuit Zuid-Europa brengt.