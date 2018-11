Vrijwilligster geëerd om hulp aan ouderen en buurtgenoten

Oenen-Stricker is een vrouw van de lange adem. Ze was meer dan 20 jaar vrijwillig werkzaam bij stichting Sint Jacob woonzorgcentra. Daar was ze wekelijks tussen de 20 en 40 uur aanwezig. Ze begeleidde de ouderen en ondersteunde bijvoorbeeld de spelmiddag.



Ook verkocht ze kleding om vervolgens met de opbrengst het jaarlijkse uitje mede te bekostigen.



Dief

Nadat haar werk bij Sint Jacob erop zat, vond ze een nieuwe uitdaging bij stichting Elythé bij Petra. Met een van haar projecten kreeg ze het voor elkaar om 76 kinderen uit de buurt te voorzien van winterkleding.



Toen daar laatst de winkelkassa werd gestolen, was het Oenen-Stricker die met haar leeftijd van eind 70 de dief achtervolgde en verderop in de straat te pakken kreeg.



Oenen-Stricker staat erom bekend zich te bekommeren om mensen uit de wijk. Ze stelt haar woonkamer open voor buurtbewoners, ondersteunt zieken en ouderen door te zorgen voor de tuinen, boodschappen te doen en voor ze te koken. Waar nood is, is Oenen-Stricker.



Amsterdamspeld

De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar lang op bijzondere wijze en onbetaald hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving, of in één keer de samenleving op unieke wijze hebben bevorderd.