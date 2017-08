Vrijwilligers vissen afval van Canal Parade uit de grachten

De visactie komt uit de koker van Plastic Whale, een organisatie die boten bouwt van opgeviste petflessen. Schipper Kees de Voogd jut de vissers bij vertrek op. "Move your ass die boot op! We kunnen ons geen achterstand veroorloven."



De boot die het meeste afval opvist, krijgt een prijs. De regels die De Voogd voordraagt bij vertrek, 'heeft hij gejat van Johan Cruijff'. "Als je niet kijkt, kun je niet zien," oreert hij.



Tafels en stoelen

De eerste plastic zakken worden al in het open havenfront opgevist, in een hoekje bij een brug langs de Prins Hendrikkade. Hilda en Janny Ancona doen al mee sinds de eerste editie, vijf jaar geleden. "Wij hebben wel eens een buste uit het water gevist, en tafels en stoelen. Dit keer hopen we op een zak of tien vol afval."



De Voogd ontdekte het initiatief via zijn zoon, die op een scheepswerf aan een eigengebouwde boot van Plastic Whale bouwde. "Het leukste eraan is dat iedereen die meedoet, binnen drie minuten weer twaalf jaar is."



