Vrijwilligers plukken peuken van straat: ‘Zit veel plastic in’

Beeld Jean-Pierre Jans

Opvallend krom lopen ze over de Amsterdamse grachten. De rug in een tikje gebogen, het hoofd licht vooroverhangend. En buk. En buk. En buk. Met speciale handschoenen rapen ze peuken tussen de tegels vandaan. Tientallen zijn het er. Zakken vol inmiddels.

Het lijkt allemaal niet heel veel zoden aan de dijk te zetten. Peuken zijn vooral een ergernis als mensen bijvoorbeeld een asbak op straat legen, al die losse peuken springen niet direct in het oog. Maar als je het eenmaal doorhebt, kan je het niet meer níet zien. Loop over de grachten met de vrijwilligers van Peukenzee en je wordt er bijna moedeloos van. Overal waar je kijkt liggen ze. En waarom zouden ze ook niet? Hoe vaak zie je mensen de peuk die ze onder de hak van hun schoen hebben gedoofd, opruimen?

10 miljard peuken

Precies daar maakt René Dronkers van Peukenzee zich druk over, zegt hij, terwijl hij met een kind aan de hand nóg maar weer eens een keer bukt. “Mensen moeten zich bewust worden dat ze afval op straat gooien. We willen dat ze weten dat een peuk voor een groot deel uit plastic bestaat en dat er alleen in Nederland al ongeveer 10 miljard peuken per jaar op straat belanden. En dat iedere peuk acht liter aan grondwater vervuilt. Dat het dus niet meer normaal moet zijn om je peuk op straat te gooien.”

Het was de Nationale Opschoondag zaterdag, waarbij mensen worden uitgenodigd om hun omgeving een beetje schoner te maken. Her en der in de stad kon je ze aantreffen: mensen met grijpers die blikjes, snoepverpakkingen en een héleboel mondkapjes in een meegebrachte vuilniszak deponeerden.

Beeld Jean-Pierre Jans

Bijzonder dit jaar waren de rond de vijftig vrijwilligers van Peukenzee die bij de opruimdag aanhaakten. Na een warming up op het stationsplein voor CS trokken ze langs twee routes richting Vondelpark. Ze ruimden zwerfvuil op, maar hadden een speciale vuilniszak bij zich voor de peuken die ze overal aantroffen.

Peukenzee

De hoeveelheid peuken deze middag is confronterend. En dan is op de routes best een aanzienlijk deel nog gemist: het is bijna niet te doen alles op te rapen. Dronkers heeft het vaker gehoord deze dag. “We proberen zoveel mogelijk mee te nemen, maar het gaat vooral om bewustwording. Peukenzee was, tot de lockdown roet in het eten gooide, vooral actief op festivals. Dan werden er soms wel 50.000 tot 100.000 peuken op een dag opgehaald.”

De organisatie heeft op festivals peukenmeiden en peukenjongens rondlopen, die festivalgangers vragen waar ze hun peuk laten nadat ze de sigaret hebben opgerookt. De door Peukenzee verzamelde peuken worden ook gerecycled, waardoor er weer andere plastic producten van kunnen worden gemaakt.

Zoals bijvoorbeeld zak-asbakken, die met name op festivals worden uitgedeeld. Dat zijn een soort reageerbuisjes van hard plastic waar je je peuk in kan bewaren. Ook maakt Peukenzee zogenaamde Peukenpalen, die kunnen worden geplaatst in parken, tuinen en op stranden.

Er is licht aan de horizon, zegt Dronkers. In 2023 worden de sigarettenfabrikanten verantwoordelijk voor de peuken op de grond. En zullen moeten bijdragen aan de opruimkosten van zwerfpeuken. Voor de berekening van die kosten komt de Europese Commissie nog met een advies.