Vrijwilliger op de kinderboerderij: ‘We smeren het varken in met factor 50’

Mylène Delfos is vrijwilliger bij kinderboerderij De Dierencapel op de Westelijke Eilanden. Ze helpt een halve dag in de week. Beeld Dingena Mol

Ze kwam terug uit Friesland toen haar relatie strandde. Van een groot huis met geiten, katten en honden naar 25 vierkante meter midden in Amsterdam zonder huisdieren. Mylène Delfos (58) deed het. Ze wilde terug naar de stad waar ze een band mee had opgebouwd voor ze naar het noorden vertrok.

“Maar binding had ik hier niet meer, dus ging ik op zoek naar een manier om weer een band op te bouwen met de stad. Ik hou van dieren en zag dat ze bij deze kinderboerderij nog mensen zochten.”

Delfos staat in een spijkerbroek met mosgroene regenlaarzen en eenzelfde kleur bodywarmer op kinderboerderij De Dierencapel in het centrum. Ze vertelt ronduit over het ritme van de dieren, wat ze wel en niet eten en waarom de konijnen de hele dag door voer moeten hebben – om hun darmen op gang te houden – en de andere beesten niet. Met geit Alana heeft ze een bijzondere band. “Omdat het beest ondeugend is en toch benaderbaar.”

In Amsterdam heeft elk stadsdeel tenminste een kinderboerderij of stadsboerderij. Ze hebben een educatieve functie: kinderen maken kennis met en leren over de dieren. Afhankelijk van de plek zijn er ook extra aanvullende programma’s, lesmiddagen of workshops op de kinderboerderijen. In totaal heeft de stad achttien boerderijen. In Centrum, op de Westelijke Eilanden, is De Dierencapel de enige. De boerderij werd 31 jaar geleden opgericht door wijlen Joop Capel. Hij woonde aan de Bickersgracht, de straat waar De Dierencapel huist. Voor meer sociale cohesie in de buurt, richtte hij de kinderboerderij op.

Vertaler voor films

Het doel van deze kinderboerderij is daarom tweeledig: niet alleen is er de intentie om kinderen iets over dieren te leren en hen ‘respect’ bij te brengen voor knorrende, tokkende en blatende dieren. Het is ook de bedoeling dat de tuin een fijne plek is voor de vrijwilligers zelf.

De boerderij is van dinsdag tot en met zondag geopend van 09.00 tot 17.00 uur voor bezoekers en wordt volledig gerund door vrijwilligers. Zelfs het bestuur werkt er ‘om niet’. De meesten nemen net als Delfos één dagdeel van 09.00 tot 13.00 uur voor hun rekening. Een enkeling meer.

De taken zijn verdeeld per dienst: in de ochtend moeten de twee varkens, twee geiten, drie schapen, acht konijnen, vier cavia’s, eenden en kippen gevoerd worden en uit hun hokken gehaald worden. Aan het einde van de dag is er eveneens een voederronde en dan gaan de dieren terug naar hun hok. “En iedereen heeft een extra taak," legt Delfos uit. “Die van mij is een van de konijnenhokken helemaal schoonmaken.”

Ze denkt erover na zich aan te sluiten bij het dierenteam. Dat zijn de vrijwilligers die de dieren nakijken, wegen en hun gezondheid in de gaten houden. Daarvoor loopt ze nu een extra dagdeel mee per week op de kinderboerderij. “Het moet wel te combineren blijven met mijn werk”, zegt Delfos. “Ik werk als vertaler van allerlei dingen. Als ondertitelaar voor films, ik vertaal games, boeken. Allemaal uit het Engels. Mijn werk is veelal thuis en alleen, daarom is het extra fijn om hier te zijn.”

Varken insmeren met zonnebrand

Ook als het hele dagen regent in de zomer? “Zelfs dan,” zegt ze met een lach. “Alleen in de winter vind ik het een uitdaging. Als ik dan het water moet verversen en het vriest, dat zijn niet de leukste momenten.”

Wat wel een leuk moment is, is als ze varken Kevin mag insmeren met zonnebrand factor 50. Dat heeft wat context nodig: de boerderij heeft twee varkens: Kevin (vernoemd naar Kevin Bacon) en Olivia. Normaliter rollen varkens in de modder om hun huid te beschermen en te voorkomen dat deze verbrand.

Ondanks het modderbad dat de vrijwilligers voor de varkens hadden gecreëerd, weigert Kevin zich vies te laten maken. “Het gevolg daarvan is dat hij heel snel verbrandt. Als de zon schijnt, moeten we hem daarom insmeren met zonnebrand. Je staat dan een varken in te smeren met factor 50. Dat is, ja, speciaal.”

Onbedoeld groeien de taken van de vrijwilligers op de boerderij door de bezoekers. “We moeten ook in de gaten houden dat de kinderen de dieren niet te wild benaderen,” zegt Delfos. “Ouders komen hier, gaan op een bankje zitten met hun telefoon en denken dat ze een rustmomentje kunnen pakken terwijl hun kinderen spelen. Alleen soms weten kinderen nog niet hoe ze met de beesten om moeten gaan. Aaien mag, maar alleen als het dier zelf ook wil.”

Ook rondrennen is niet de bedoeling. “Daar schrikken de dieren van en soms gebeuren er ongelukken. Laatst schrok een schaap van een rondrennend kind. Het knalde met zijn kop ergens tegenaan en verloor een paar tanden. Dat was heel zielig. Kinderen en ouders zijn hier enorm welkom, maar wij zijn verantwoordelijk voor de dieren en ouders voor hun kinderen.”

En wie af en toe opkijkt van z’n telefoon, kan een vers eitje vinden. Die leggen de kippen overal en nergens, vertelt Delfos. “We verkopen ze voor 30 cent.”