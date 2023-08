Vrijwilliger bij Eye Filmmuseum: ‘Dit werk geeft me ritme – en ik kan nu ook altijd gratis naar de film’

Van wandelmaatje tot tuinhulp en van taaldocent tot voetbalcoach. In Amsterdam doen naar schatting 250.000 mensen vrijwilligerswerk, gemiddeld vier uur per week. De vraag is groot, de concurrentie moordend. Deze zomer spreekt Het Parool met vrijwilligers. Vandaag deel 5: Erica Pach en Martien Schrama, gastvrouw en gastheer bij Eye Filmmuseum.

Erica Pach en Martien Schrama staan op de trappen van Eye Filmmuseum en kijken door de enorme ruiten naar buiten. Hoe mooi wil je het hebben? Het beeld op deze zonnige dag vult zich met het weergaloze panorama van Amsterdam, gezien vanaf Noord, over het IJ, richting het Centraal Station en verder.

“Weet je waarvoor de toeristen komen,” zegt Pach. “Voor de flipboekmachine, zo’n apparaat dat in vijf seconden veertig foto’s maakt die je in een boekje achter elkaar kunt flippen, zodat je je eigen filmpje hebt. Hebben ze op TikTok gezien.”

Pach woonde in 2014 in Zaandam, zegt ze. En vond de zondagen zo vervelend. Geen moer te doen. “Ze zochten mensen om ‘vrienden van Eye’ te werven. Dat leek me wel wat, want ik ben dol op film. Ik moest de mensen aanklampen, praatjes maken en ze natuurlijk overhalen om vriend te worden. Na driekwart jaar zagen ze in dat het zo niet werkte en was het einde verhaal.”

Een jaar later is ze weer begonnen. “Als host, zoals dat in goed Nederlands heet.”

Schrama: “We zijn gastheer en gastvrouw, zou ik zeggen.”

Met iedereen ouwehoeren

Ze zijn gepensioneerd. Pach was imago-adviseur, onder meer voor UWV, Schrama was bureauredacteur bij Van Dale. Hij is al vanaf de opening van Eye in 2012 vrijwilliger. Vroeger heeft hij nog een scriptie gemaakt over films en boeken, zegt hij. “Toen ik bij Van Dale weg moest, zeiden ze bij UWV: ga maar leuk vrijwilligerswerk zoeken.”

Nu scannen ze kaartjes en leiden de in- en uitloop van de zalen in goede banen. Ze geven uitleg over het museum en horen de verhalen van bezoekers aan. Pach doet het vier uur per twee weken, Schrama acht uur in de week.

Pach: “Je hebt veel contact met mensen en het gaat over een onderwerp dat je leuk vindt. Je kan hier met iedereen ouwehoeren. Een babbeltje maken over de film. Vragen hoe het was en zeggen wat je er zelf van vindt. Je moet natuurlijk wel een beetje sociaal zijn, want anders is dit geen baan voor je.”

Schrama: “Op zondag heb je cinemaconcerten. Oude films met muziek. Dat trekt een heel fijn publiek. We hebben ook kinderfilms.”

Pach: “Kinderen zijn leuk.”

Schrama: “De film Knor draait hier nog steeds. Daar komen ze soms heel bedrukt uit. Dan zeggen ze: ik eet nooit meer vlees.”

Werner Herzog

Pach: “Soms vragen mensen hoe de tentoonstelling is. Of het de moeite is. Dan probeer je er iets over te vertellen. Te voelen wat ze willen. En of het iets voor ze is.”

Schrama: “Ik had hier laatst een jonge Amerikaanse vrouw. Die ging naar de tentoonstelling over Werner Herzog. Na een half uur kwam ze alweer terug. Ze keek me aan: ‘It’s amazing. It changed my life completely.’ Ik zei: in een half uur? Maar ze moest even bijkomen. Ze zou nog terugkomen.”

Pach: “Heb je haar nog gezien?”

Schrama: “Mijn dienst zat erop.”

Naast de vaste medewerkers lopen er tachtig vrijwilligers bij Eye Filmmuseum rond om de zaak draaiende te houden. Geld om al die mensen salarissen te betalen is er niet. De hele cultuurwereld drijft op vrijwilligers, verzucht Pach. “En tachtig procent van hen is van onze leeftijd. Ga maar naar een museum of filmhuis. Als die oudjes wegvallen, hebben ze een probleem. Dan blijft er geen cultuur over.”

Schrama knikt. “Dit werk geeft me ritme in mijn leven. Bovendien ga ik graag en vaak naar de film.”

Vrijwillig vrijwilliger

Pach: “Dat is ook waar. En wat ik prettig vind: je bent vrij. Eens in de drie maanden moeten we opgeven wanneer we wel en niet kunnen werken. Soms passen mijn afspraken niet in het roosterritme en dan verander ik dat. Daar doet nooit iemand moeilijk over. Het is immers vrijwillig.”

Schrama lacht: “Alsof het hier een gevangenis is. Haha, ik ben hier vrijwillig.”

Pach: “Vrijwillig vrijwilliger. Ik zou bijvoorbeeld nooit in de zorg vrijwilliger kunnen zijn. Dat is ook met veel mensen werken, maar ik moet er niet aan denken. Mensen verzorgen van mijn leeftijd? Nee hoor, echt niet. Ik zou er chagrijnig van worden.”

Schrama: “Ik doe ook nog ander vrijwilligerswerk. Bij SamenSpraak van Gilde Amsterdam. Dan ga je met anderstaligen op stap en oefen je ondertussen hun Nederlands. Dat is echt iets wat je voor de maatschappij doet. En ik leer er ook van. Bij Eye zit ik ook vooral omdat ik het leuk vind. Dat is ook belangrijk: dat iets leuk is.”

Pach: “Het is hier gewoon een hele warme gemeenschap. We zijn heel tevreden. Nou ja: ik ben heel tevreden, want ik moet voor mijzelf spreken. Ik vind het altijd enig om met de pont te komen. Dat is een uitje. Dan worstel ik mij door de toeristen heen en als ik er eenmaal ben, denk ik: welkom.”