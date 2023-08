Vrijwilliger bij de dierenambulance: ‘Of we even een grote spin in huis kunnen komen weghalen’

Van wandelmaatje tot tuinhulp en van taaldocent tot voetbalcoach. In Amsterdam doen naar schatting 250.000 mensen vrijwilligerswerk, gemiddeld vier uur per week. De vraag is groot, de concurrentie moordend. Deze zomer spreekt Het Parool met vrijwilligers. Vandaag deel 7: Saskia Dalman van de Dierenambulance Amsterdam.

Aan de muur van de opvangruimte van de Dierenambulance Amsterdam hangt een briefje boven de hokken: ‘Pas op, er is een schorpioentje ontsnapt. Eerst kijken wat je pakt. Hij is zwart en klein’.

Saskia Dalman lacht. Er gebeuren wel raardere dingen. Een melding van een paniekerige student die een slang op zijn bureau aantrof. Later bleek het te gaan om een nepexemplaar, bij wijze van practical joke door zijn huisgenoten.

“Er bellen ook veel mensen die een grote spin in huis hebben. Of we die even kunnen komen weghalen. Dan laten we altijd eerst een foto sturen.” Maar ja: laatst zat er dus echt een vogelspin bij iemand in huis. En niemand die kon vertellen waar die vandaan kwam.

Verlossende spuitje

Dalman werkt vijf uur per week op de dierenambulance. Dat is één dienst. Ze zou wel meer willen, maar met kinderen, een partner en een fulltime baan bij de gemeentelijke afdeling vergunningen, toezicht en handhaving is dat nauwelijks rond te breien.

In de auto rolt een verzwakt egeltje zichzelf op tot een bolletje, klaar om naar de vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht in Zuidoost te worden gebracht. “Als ze ziek zijn, zitten ze helemaal onder,” zegt Dalman. “Dan zien de vliegen hun kans schoon en leggen hun eitjes tussen de stekels.” Die ochtend hebben de collega’s al 27 teken verwijderd en nog zit het arme beestje onder. Verderop zit een kokmeeuw met een gebroken poot te wachten tot de dierenarts hem het verlossende spuitje geeft.

Acht weken cursus heeft ze gehad, nadat ze zich had aangemeld als vrijwilliger voor de dierenambulance. Ze heeft op de meldkamer gezeten, trainingen van een dierenarts gehad, meegereden met ervaren collega’s en nu zit ze zelf achter het stuur. Mooi werk, vindt ze. Lekker concreet. Je krijgt een melding, haalt het dier op, levert hem ergens af en gaat naar de volgende.

“Het is dankbaar werk,” zegt Dalman. “Op een of andere manier geven dieren die zich niet lekker voelen zich aan je over. Ze voelen dat ze geholpen worden.”

Halsbandparkiet in de ambtswoning

En je komt onderweg nog eens iemand tegen. Lekker weg uit je eigen bubbel. Dalman: “Je komt soms in smerige huizen en soms in hele mooie. Of je bent bij hele lieve mensen, die geen geld hebben, maar toch een tientje willen doneren. Je leert de stad op een andere manier kennen. In de kerstvakantie belde de burgemeester nog. Er vloog al een paar dagen een halsbandparkiet door de ontvangstzalen van de ambtswoning.”

De rit gaat verder: een melding van een meeuw die klem zit in een dakgoot. Hij wordt niet aangetroffen. In West wacht een verzwakte jonge duif, die door de melder klaargezet is voor de ambulance in een oranje Aperoldoos. Bordje erop: ‘pigeon’. “We komen de gekste dozen tegen,” zegt Dalman. “Soms hebben kinderen ze helemaal versierd.”

De duif: klant nummer 1. Goed voor 2809 ritten in 2022, nog ver voor de katten (2106) en honden (936). In totaal rukte de dierenambulance vorig jaar 13.194 keer uit voor een dier in nood. En dat met twee auto’s, want om een derde te laten rijden heeft de organisatie niet genoeg aan de 164 vrijwilligers die er nu werken.

Spannend om te doen

“Mensen hebben het waarschijnlijk te druk met hun eigen leven,” zegt ze. “Misschien weten ze ook helemaal niet dat dit vrijwilligerswerk is. Of denken ze dat het te pittig is. Jammer, want het is spannend om te doen. Je weet nooit wat de dag brengt.”

“Vorige week een duif in een schoorsteen. Volgens de brandweer waren er twee keuzes: de hele schoorsteenmantel slopen of het dier euthanaseren. Uiteindelijk kon ik hem eruit trekken, want ik had de dunste armen. Dan denk ik ’s avonds: goede dag gehad.”

Wat ook gebeurt: een arrestatie waarbij honden achterblijven en de dierenambulance wordt gebeld om de dieren naar een opvang te brengen. “Die beesten raken gestrest omdat hun baasje weg wordt gehaald. En dan hebben we het over het algemeen niet over een stelletje chihuahua’s. Dat kan spannend zijn, maar als je rustig blijft en goed nadenkt valt het meestal wel mee.”

Naald en draad

Ieder dier is er een. “Dan kun je wel zeggen: een duif meer of minder maakt niet uit, maar ook een duif kan pijn hebben. Dus die gaan we gewoon helpen. Alleen wilde ratten doen we niet, want plaagdieren mogen we niet vervoeren. Behalve als ze vastzitten op zo’n verboden lijmplank of als ze echt heel zielig zijn aangereden, dan laten we ze soms inslapen door een dierenarts.”

Af en toe werkt ze in de afscheidskamer, zegt ze. Dan helpt ze gestorven huisdieren met naald en draad toonbaar te maken voor de rouwende eigenaren. “Je moet bij dit werk wel tegen bloed kunnen, ja. Zo’n aangereden beest is soms nauwelijks meer te herkennen als kat. Dan is de kaak kapot of liggen de ogen eruit. Zo’n dier maken wij weer helemaal mooi. Dat is echt zo dankbaar als de eigenaar het komt ophalen.”