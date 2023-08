Vrijwilliger bij de brandweer: ‘Zit ik ’s ochtends op mijn werk, heb ik die nacht al een brand geblust: dat geeft voldoening’

Tim Feller (links) tijdens de wekelijkse oefening van de vrijwillige brandweer van Driemond. Beeld Dingena Mol

Lang duurde het niet voordat de overbuurman van Tim Feller in zijn voortuin stond. Of hij niet eens langs wilde komen voor een open avond van de brandweer. De buurman, dat was Joram Oosting, bevelvoerder van kazerne Máxima in Driemond, altijd op zoek naar vers bloed voor zijn vrijwilligerskorps.

Feller was nog maar net met zijn vriend vanuit Hoorn neergestreken in het kleine dorpje en dacht: waarom niet? Een mooie mogelijkheid om zijn nieuwe buurtgenoten te leren kennen. Hij had ze vaak door zijn straat zien lopen: de mannen en vrouwen van de vrijwillige brandweer. Het klikte. Zo goed zelfs dat ook zijn vriend zich aanmeldde.

Een jongensdroom? Feller lacht. Hij kan zich niet herinneren dat hij ooit als kind achter de brandweerauto aan heeft gerend. Wat is het dan? Het teamgevoel, zegt hij. Noem het een hobby. “Lekker bezig zijn, met zijn allen iets bereiken, op elkaar steunen. Er hangt gewoon een fijne sfeer, open en vriendelijk.”

En van voetbal houdt hij toch niet.

Het is dinsdagavond. Oefenavond. In de kazerne, ingeklemd tussen een voetbalveldje, een nieuwbouwwijk en kinderspeeltuin Disneyland, hebben zich op de eerste verdieping tien mannen en een vrouw verzameld. Brandweerparafernalia aan de muur. Een van de mannen is jarig geweest; aan de bar wordt taart gegeten en koffie gedronken. Een oudgediende schuift aan, zoals er elke dinsdagavond wel een oudgediende aanschuift. Het is wachten op wat komen gaat.

Kazerne poetsen

Een ‘brandje’ op een rijtje geschakelde garageboxen verderop in het dorp staat vandaag op het menu, een gasfles ligt in het zicht, rook slaat van het dak. Er is druk mobilofoonverkeer, slangen worden uitgerold, ladders snel uitgeklapt. Buren staan vanaf hun dakterras foto’s te maken en de gang van zaken van commentaar te voorzien. Binnen een half uur is het klusje geklaard en is het alweer tijd voor de nabespreking. Klachten? Geen klachten.

Zomeravondoefenen. Na afloop wordt door het complete korps de kazerne schoongepoetst en is het tijd om met zijn allen een drankje te doen.

Driemond is een van de achttien brandweerkazernes in de regio Amsterdam-Amstelland, een gebied met meer dan één miljoen inwoners. Een deel is beroeps, een ander deel, vooral aan de randen van de stad, wordt gerund door vrijwilligers. In kazerne Máxima zijn het er 26, onder wie drie vrouwen. In de garage staat 24 uur per dag één bluswagen paraat, voorzien van de hoopvolle tekst: ‘Ook vrijwilliger worden?’

“Het gemeenschapsgevoel staat onder druk,” verzucht Oosting. “Vroeger had je hier in het dorp nog een bakker, een slager en een fietsenmaker, nu gaan de mensen ’s ochtends met de auto naar hun werk en komen ’s avonds weer terug. Het is moeilijk om nog mensen te krijgen. Vijfentwintig jaar geleden hadden we een wachtlijst, nu moet ik de mensen een voor een overhalen.”

Flinke adrenalinestoot

Het is dan ook niet mis wat er wordt gevraagd van een vrijwillige brandweerman. Een keer per week oefenen en ’s avonds en ’s nachts piketdiensten voor de uitruk. Dat kan soms een kwartiertje werk zijn, bij vals alarm, maar ook kan het gebeuren dat de vrijwilligers aan het begin van de avond op de auto springen en bij het krieken van de dag pas weer terug zijn op de kazerne.

Feller, in het dagelijks leven keukenadviseur bij Dura Vermeer: “Zit je ’s ochtends op je werk, heb je al een brand geblust. Dat geeft wel voldoening.”

Hij heeft een opleiding van anderhalf jaar achter de rug, dezelfde als de beroepsbrandweer, en assisteert zo nodig bij calamiteiten in de hele stad. Het grote verschil: hij komt alleen in actie als de gemiddelde stadsbewoner op één oor ligt. “Je moet er zin in hebben,” zegt hij. “Het heeft niet zoveel zin om een maandje rond te kijken en dan te zeggen: het is niks voor mij. Je gaat hier dan ook eerst door een hele selectieprocedure met medische keuringen en vaardigheidstesten. Je moet er tijd in willen steken.”

Wat krijgt hij terug voor zijn investering? Een flinke adrenalinestoot op zijn tijd in ieder geval. Gezonde spanning, noemt hij het zelf. “Daar word je ook op getraind: als je pieper afgaat, moet je focussen, niet zenuwachtig worden. Het mooie is: het is altijd anders. Je weet van tevoren nooit waar je nu weer in terechtkomt. Het ene moment sta je te koken, vijf minuten later ben je op weg om langs de snelweg een autobrand te blussen.”

Kortom: heel anders dan keukens verkopen.

Het is een leuke en hechte club, zegt Feller. Gezellig. “We hebben straks weer een barbecue en gaan af en toe naar een festival. Binnen de kazerne hebben we een vereniging, waarmee we uitjes en feestjes organiseren. Dat is me veel waard. Toen ik hier kwam wonen, kende ik niemand. Sinds ik bij de brandweer zit, ken ik het hele dorp.”