Vrijwilliger bij Algemene Hulpdienst Buitenveldert: ‘Een glimlach, een bedankje – daar doe je het voor’

Van wandelmaatje tot tuinhulp en van taaldocent tot voetbalcoach. In Amsterdam doen naar schatting 250.000 mensen vrijwilligerswerk, gemiddeld vier uur per week. De vraag is groot, de concurrentie moordend. Deze zomer spreekt Het Parool met vrijwilligers. Vandaag deel 6: de chauffeur (en manusje-van-alles).

Toen Ruud Gietermans bijna twintig jaar geleden met vervroegd pensioen ging, nam hij zich één ding voor: Ik ga niet de hele dag thuiszitten. Hij had amper zijn hielen gelicht bij werkgever Monumentenzorg of hij bood zich aan voor vrijwilligerswerk bij de Algemene Hulpdienst Buitenveldert.

Sindsdien vullen de dagen zich met taken. De ene dag draait hij bij iemand een peertje in een lamp, de andere dag serveert hij een lunch of regelt hij de telefooncirkel: een belrondje om te checken of iedereen gezond en wel is opgestaan. Gietermans is een pro-Deoduizendpoot.

Zo ook op deze maandag. Met een stevige pas loopt hij het Huis van de Wijk in Buitenveldert uit. Bestemming: zijn Opel Karl uit 2018 die verderop staat geparkeerd. Onderweg vertelt hij hoe een vrijwilliger een oudere buurtbewoner heeft gered die na een val twee dagen lang op de grond had gelegen. “Ja, dit is een buurt met veel oudere mensen. Die dingen gebeuren hier ook.”

Gezamenlijke lunch

Gietermans zal vandaag drie dames thuis ophalen en ze naar de Eettafel rijden, de maandelijkse lunch die de hulpdienst organiseert in het Huis van de Wijk. “Vaak zitten ze al te wachten,” zegt hij.

Het is dus zaak om op tijd te komen. Op naar het eerste adres. “Soms zitten er wel chagrijnige mensen tussen, maar de meesten zijn heel blij met je. Een glimlach, een bedankje – daar doe je het voor.”

Dat je er als vrijwilliger gratis dagstructuur, sociale contacten en lichaamsbeweging bij krijgt, is mooi meegenomen. “Op zo’n dag til je toch weer een rollator in én uit de auto. Dat doe je niet als je thuis op de bank blijft zitten.”

Uit de autoradio klinkt het liedje Hee gaode mee van Gerard van Maasakkers. Gietermans geeft de airco nog een extra zetje en draait de auto de straat van Nelly Scholten (87) in. Ze staat al klaar bij haar aanleunwoning. Gietermans geeft haar een arm en helpt haar op de bijrijdersstoel.

“Die vrouw met de rollator is mijn buurvrouw,” zegt Scholten.

Gietermans knikt en gaat snel door naar Agnes Beuker-Jacob (89), die al op een bankje in de Maasstraat zit te wachten. De twee dames hebben samen op de Oranje Nassauschool in Noord gezeten en kwamen elkaar meer dan een halve eeuw later weer tegen in Buitenveldert. Of ze elkaar nog herkenden? “Meteen.”

Maandelijkse rit

Zo zitten ze dan elke maand met zijn drieën in de auto van Gietermans, inmiddels alweer tien jaar op rij. Soms komt allerhande narigheid ter sprake, maar Beuker-Jacob houdt de gespreksstof het liefst luchtig en gezellig. “Klagen over ziektes kunnen we nog genoeg. En trouwens: Wat schiet je ermee op?”

Gietermans zal de dames later, als hij ze bij het Huis van de Wijk heeft afgezet, nog naar een mooi gedekte tafel voor 25 bezoekers assisteren. Op het menu vandaag: een huzarensalade, kip stroganoff met rijst en een limoncellotiramisu na.

De Algemene Hulpdienst Buitenveldert, waaraan Gietermans de meeste uren vrijwilligerswerk besteedt, bestaat al 50 jaar en telt 102 vrijwilligers. Ze helpen circa 650 buurtbewoners en haalden vorig jaar voor hen ruim 2000 keer boodschappen, voltooiden 174 klusjes in huis en deden meer dan 1000 ritjes naar huisarts, ziekenhuis of opticien.

De Algemene Hulpdienst Buitenveldert zoekt altijd nieuwe vrijwilligers, zegt coördinator Pauline Mulder-Koeleman. “Het is moeilijk om vrijwilligers vast te houden. Als mensen kinderen of een nieuwe baan krijgen, is er meestal geen tijd meer voor.”

De Hulpdienst is daarom zuinig op de vrijwilligers. “We moeten hen dus niet overvragen,” zegt Mulder-Koeleman. “Het is fijn als je extra mensen hebt om in te zetten, zéker in vakantieperiodes, zoals nu.”

Zichtbaar plezier

Vrijwilligerswerk kun je ook met mate doen, bijvoorbeeld een uurtje per week, maar Gietermans neemt het ruim. Zijn vrouw Thea is al net zo bevlogen. Zij bereidt elke maand samen met Betty Klepper het driegangenmenu van de Eettafel.

Waar Ruud rustig en bescheiden is, heeft Thea een meer uitgesproken karakter. Met zichtbaar plezier en een luide stem voor de slechthorenden trapt ze het diner af: “Vandaag hebben we maar liefst twee heren aan tafel. Applaus!”

Gietermans vult de glazen met appelsap. Later zal er nog een wijntje bij komen. Hij serveert bordjes met huzarensalade, serveert het hoofdgerecht uit en maakt her en der een praatje. Uiteindelijk zal hij de dames die hij eerder met zijn auto heeft opgehaald ook weer naar huis brengen.

Over een antwoord op de vraag of hij nu thuis op de bank zou zitten als hij geen allround vrijwilliger was geworden hoeft Gietermans niet lang na te denken: “Nee, dan had ik wel iets anders gevonden om te gaan doen.”