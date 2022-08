Vrijwel geen treinverkeer in grootste deel Noord-Holland door NS-staking

Een vrijwel leeg station op Rotterdam Centraal in verband met NS-stakingen in regio West. Beeld ANP

In Noord-Holland zelf rijden vrijwel de hele dag nauwelijks NS-treinen. Door de verwevenheid van het stakingsgebied met de dienstregeling, kunnen reizigers overal in Nederland last hebben van de actie. Luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar vanaf Utrecht Centraal. De NS vraagt mensen alleen per trein naar Schiphol te gaan als het echt niet lukt om er op een andere manier te komen.

“Om de dienstregeling in de rest van Nederland zo goed mogelijk te rijden, rijden we treinen van en naar station Voorhout, Almere Oostvaarders, Amsterdam Bijlmer Arena en Utrecht Centraal,” aldus de NS.

Gestrande reizigers

Een beveiliger die zojuist nachtdienst heeft gehad staat maandagochtend op Muiderpoort verbaasd om zich heen te kijken. Hij moet, met zijn vouwfiets in zijn hand, eigenlijk de trein naar Lelystad hebben. “Gisteravond reed er om 21.00 uur nog iets, maar nu rijdt er dus niks,” zegt hij. “Hoe kom ik dan naar huis? En welke kant moet ik opfietsen als ik richting Almere wil?” vraagt hij zich hardop af.

Peter Oudenes (45) is FNV-kaderlid en staat voor Amsterdam CS. “Vandaag hier, morgen regio Utrecht en daarna regio Zuid. Als dat geen zoden aan de dijk zet, zullen we verdere stappen nemen,” zegt hij. “De lonen gaan niet mee met prijsstijgingen die we nu hebben, dat is voor mij problematisch. Daarnaast is de werkdruk te hoog door te veel open posities. Ik sta hier om een signaal naar NS af te geven, het is genoeg. Er moet een goede cao komen en ik voel dat het merendeel van de Nederlanders ons steunt.”

Een Deense toerist op Amsterdam CS is door de staking in paniek. “Ik moet vanaf hier naar Hamburg, vanuit daar gaat m’n trein naar Denemarken. Ik heb geen idee wat ik nu moet doen,” zegt hij. Twee toeristen uit Engeland zijn verbaasd over de staking. “We kijken hier gewoon wat rond op het station en hoeven gelukkig nergens heen. We wisten niks over een staking. Dus we hebben geluk, denk ik,” zegt een van hen.

Alternatief vervoer

De NS adviseert reizigers die binnen Noord-Holland willen treinen of die naar de provincie moeten om alternatief vervoer te regelen of hun reis uit te stellen. Er rijden geen bussen als vervanging van de treinen.

Ook internationale treinreizigers gaan de staking maandag voelen. Thalys en Eurostar rijden helemaal niet. De intercity tussen Brussel en Amsterdam rijdt alleen tussen Rotterdam en Brussel en minder vaak dan normaal. De ICE naar Frankfurt rijdt drie keer vanuit Amsterdam, de IC Berlijn rijdt vanuit Duitsland tot grensplaats Bad Bentheim. De Nightjet uit Wenen reist niet verder dan Keulen.

ANWB: drukker op de weg rond Amsterdam

De ANWB verwacht dat het maandag rond Amsterdam iets drukker op de weg zal zijn, deels vanwege de NS-staking. Daarbij komt dat in de regio Noord vanaf maandag de zomervakantie voorbij is en de scholen weer beginnen.

Toch wordt er niet vanuit gegaan dat de avondspits extreem zwaar wordt. Er valt maandag namelijk geen regen, in het Zuiden is er schoolvakantie en relatief veel mensen zonder schoolgaande kinderen hebben ook nog vakantie. “Mensen weten dat de treinstaking er is en er zullen dus meer mensen thuis gaan werken,” zegt de woordvoerder van de ANWB.

Cao-onderhandelingen

De acties door NS-personeel worden gevoerd vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen de NS en de vakbonden FNV, CNV en VVMC. NS laat weten ‘de zorgen van onze collega’s over de financiële situatie en werk-privé balans’ te begrijpen. “Tegelijkertijd hebben we als bedrijf te maken met een krappe arbeidsmarkt, stijgende prijzen en achterblijvende reizigersaantallen.” De NS ziet evengoed ‘voldoende aanknopingspunten’ om het gesprek over de cao weer op te pakken.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: