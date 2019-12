Vrijwel alle filialen Hudson’s Bay dicht na leegverkoop

Uitverkoop bij Hudson's Bay op het Rokin. Beeld Marc Driessen

Door de uitverkoopactie naar aanleiding van het vertrek van Hudson’s Bay Nederland zijn de meeste winkels nagenoeg leeg. Dat laat een woordvoerder van de winkelketen weten.

Eerder dit jaar kondigde de onderneming aan voor het einde van het jaar alle winkels te willen sluiten, maar een gerechtelijke uitspraak maakt dat onmogelijk. Het warenhuis mag haar vestigingen in de Amsterdamse Kalverpassage en ook in Breda niet sluiten. Het warenhuis aan het Rokin valt niet onder de uitspraak.

Het is nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren met de twee winkels die nog open zijn. Volgens het hof zouden ze in ieder geval tot 31 augustus 2022 respectievelijk 2021 in bedrijf moeten blijven. Hudson’s Bay Nederland vroeg vervolgens uitstel van betaling aan, omdat de keten als gevolg van dit gerechtelijke besluit en door de bijbehorende dwangsommen niet meer aan zijn betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. Deze surseance is door de rechter goedgekeurd, maar daarna is er geen nieuwe informatie over dit proces meer naar buiten gekomen.

De Canadese warenhuisketen wilde enkele jaren geleden de plek van het failliete V&D in het Nederlandse winkellandschap innemen, maar dat mislukte. De winkels van Hudson’s Bay kampten met lage bezoekersaantallen. De laatste tijd was het vanwege de opheffingsverkoop wel erg druk.

In totaal zijn er vijftien filialen waarvan onder meer de vestigingen in Almere, Amstelveen, Tilburg, Leiden, Maastricht, Zwolle en Enschede al zijn gesloten.