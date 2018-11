Vrijspraak voor taxichauffeur die Mare Welkers doodreed

Volgens de rechtbank kon een aanrijding op geen enkele manier worden vermeden, omdat M. het slachtoffer pas heel laat heeft kunnen zien. Het zicht werd beperkt door een bus die stond geparkeerd voor de uitrit van de Balistraat, van waaruit Welkers de Molukkenstraat overstak.



M. werd door het Openbaar Ministerie verweten dat hij voor de aanrijding een bus inhaalde over een doorgetrokken streep, te laat wisselde van rijstrook en niet genoeg rechts reed. De rechtbank ziet dat als één gedraging als gevolg van het inhalen en ziet geen verband tussen die overtreding en de aanrijding.



Veel harder

Tijdens de inhoudelijke behandeling werd ook de snelheid van M. ter discussie gesteld. Volgens de rechtbank kon de exacte snelheid van M. niet worden vastgesteld, maar gaat de politie er vanuit dat hij niet veel harder reed dan de toegestane 50 kilometer per uur. Een lagere snelheid had de aanrijding niet kunnen voorkomen.



"Het is een uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden. Wij realiseren ons dat het voor de nabestaanden van Mare Welkers heel moeilijk moet zijn om deze uitspraak te horen, maar we kunnen niet tot een andere conclusie komen."



Uber

De nabestaanden van Welkers zijn teleurgesteld over de uitspraak. "Dit hadden we niet verwacht. We zijn er beduusd van," zegt moeder Monique Okkerse. "Maar feitelijk gaat het ons niet om de straf voor de chauffeur. We willen dat er iets wordt gedaan aan de veel te jonge chauffeurs die door Uber de weg op worden gestuurd. Uber neemt geen enkele verantwoordelijkheid."



Tijdens de inhoudelijke behandeling verklaarde M. dat hij vier uur had geslapen voordat hij in de auto stapte. In het vonnis staat niets over of M. fit genoeg was om te rijden als beroepschauffeur. "Er is niet meegewogen onder welke omstandigheden hij reed."



Actieplan

Okkerse laat weten dat er inmiddels wel een gesprek heeft plaatsgevonden met wethouder Sharon Dijksma (Verkeer). "Ze was onder de indruk van ons verhaal. Ze heeft gezegd dat ze gaat nadenken over een actieplan. Dat doet ons goed."



Het OM had een werkstraf van 240 uur en een rijverbod van een jaar geëist. Het OM gaat zich nog buigen over de vraag of er hoger beroep wordt aangetekend. Een woordvoerder laat weten dat het vonnis eerst moet worden bestudeerd.



M. was niet bij de uitspraak aanwezig.