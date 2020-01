Vrijspraak voor Nederlandse verdachten in Duitse plofkraakzaak

De schade na een plofkraak is vaak groot. Beeld ANP

Justitie had tegen Omar E. (29), Hasan K. (35) en Mohamed C. (30) straffen van 4 tot 8 jaar geëist, maar alleen de eerstgenoemde twee krijgen straffen van elk 81 dagen cel – zolang als ze al in voorarrest hebben gezeten.

Ze worden schuldig bevonden aan respectievelijk de diefstal van een Kia van autoverhuurder Diks in De Pijp, die E.’s vriendin had gehuurd, en het witwassen van een BMW-motor.

De drie mannen zouden, in wisselende samenstellingen, eerst liefst 118.000 euro hebben buitgemaakt uit een met gas opgeblazen geldautomaat in Neukirchen-Vluyn, tussen Duisburg en Venlo in Noordrijn-Westfalen. Twee weken later zouden ze in Aachen-Simmerath weer een geldautomaat van de Commerzbank hebben opgeblazen. Daar richtte de explosie opnieuw veel schade aan, maar de plofkrakers maakten geen buit omdat de kluis in de geldautomaat niet open ging.

Tegen de beruchte Omar E. - ‘Centjes’ - uit de Diamantbuurt, liep voorafgaand aan de plofkraken al een onderzoek omdat hij meermaals op coffeeshop The Power in de Amsterdamse Sarphatistraat zou hebben geschoten.

Hij werd afgeluisterd.

E. leek met Hasan K. onder meer te bellen over de van een particulier in Amsterdam gestolen BMW die was verdwenen uit een Duitse garagebox, waar de auto na de eerste plofkraak was achtergelaten. De politie nam de BMW in beslag en vond in de achterbak twee gasflessen en geldcassettes.

De twee spraken weliswaar over ‘die dikke’ of ‘die vierwieler’ die moest worden gestolen, dus mogelijk ging het over de BMW, maar dat gesprek was nadat de auto al was gestolen, stelt de rechtbank vast. Agenten herkenden Omar E. en Hasan K. van een flitsfoto van een snelheidsovertreding in Duitsland, maar die herkenningen aan de hand van de foto ‘van matige kwaliteit’ noemt de rechtbank niet betrouwbaar.

Advocaat Nancy Dekens van Omar E. noemt de vrijspraak ‘zeer terecht’.

“De tendens is dat in Nederland woonachtige verdachten forse straffen opgelegd krijgen voor plofkraken in het buitenland. In de zaak van Omar heeft de Amsterdamse politie zo’n veroordeling getracht te bewerkstelligen door een vage Duitse flitsfoto te duwen in een herkenning van Omar,” zegt Dekens. “Daar is flink verweer tegen gevoerd. Dat de rechtbank hier maximaal in mee is gegaan, zie ik als een positief signaal van de Amsterdamse rechtbank in the war on the moccromaffia.”

Justitie overweegt hoger beroep.