Vrijspraak voor ex-adviseur van zakenman Paarlberg

Van T. zou in 2006 zijn prominente rol binnen een trustkantoor hebben verzwegen toen hij en zijn compagnons bij De Nederlandsche Bank (DNB) een vergunningaanvraag voor het kantoor deden.



Hij zou de aanvraag hebben vervalst omdat hij toen verdachte was in twee geruchtmakende onderzoeken: de moord op vastgoedman Willem Endstra in 2004 en de afpersingen van zakenlui (onder wie Endstra) door Willem Holleeder.



Onvoldoende aanwijzingen

Volgens de rechtbank zijn er onvoldoende aanwijzingen dat Van T. de aanvraag opzettelijk vals heeft gedaan.



Het Openbaar Ministerie (OM) had een boete van 25.000 euro, 180 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf tegen Van T. geëist. Volgens het OM heeft Van T. ruim 3 miljoen euro witgewassen.



Dit betreft de omzet van het trustkantoor in de jaren 2007-2014, de periode waarin het in bedrijf is geweest. Omdat de vergunning door DNB is verleend op basis van een vervalste aanvraag is dit geld uit misdrijf verkregen. Door het vervolgens te gebruiken voor de bedrijfsvoering, is het witgewassen, zo redeneerde het OM.



Vervalsing

Omdat de rechtbank de vervalsing van de vergunningaanvraag niet bewezen achtte, ging de redenering van het OM over het witwassen voor de rechter niet op.



Jan Dirk Paarlberg werd dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot betaling van 24 miljoen euro, wegens het witwassen van miljoenen die door Willem Holleeder zijn afgeperst van Willem Endstra.



