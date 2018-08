Vrijspraak voor bestellen explosieven via dark web

Mensen noemen mij Ali de terrorist of Ali Chemicali Ali A.

Nadat informatie over de bestelling was binnengekomen, besloot de politie een neppakketje te bezorgen op het adres dat 'No Limit' had opgegeven. In kinderspeelgoed in de vorm van een lieveheersbeestje stopte de politie nepspringstof.



Lieveheersbeestje

Kort nadat een undercoveragent het pakketje had bezorgd, kwam Ali A. naar het afleveradres om het pakketje op te halen. Zijn broer Yusuf haalde hem vervolgens op met de auto. Even daarna, in de autowasstraat, schroefde Ali het lieveheersbeestje over. Kort daarop werden de twee broers opgepakt door een arrestatieteam.



Tot de zitting donderdagochtend had Ali A. in alle talen gezwegen, maar aan de rechtbank vertelde hij twee jaar later dan toch zijn versie van het verhaal.



Hij zou het pakketje in opdracht van een ander, een crimineel, hebben aangenomen, nadat hij zijn baan als postbezorger was kwijtgeraakt. Hij dacht dat in het pakketje versnijdingsmiddelen voor drugs zaten.



Nieuwsgierig

Dat hij het openmaakte, wat justitie zeer verdacht vindt, was uit nieuwsgierigheid, verklaarde Ali. In wiens opdracht hij het pakketje zou hebben aangenomen, wilde Ali A. niet zeggen: "We kijken allemaal het nieuws, we weten wat er gebeurt met mensen die praten."



Officier van justitie Hieke Vriezen geloofde weinig van dat verhaal. Ze stelde dat Ali de springstof zelf had besteld, ook omdat hij weigerde het wachtwoord van zijn zwaar versleutelde laptop te geven. Op de slaapkamer van Ali werden bovendien een stroomstootwapen en zwaar vuurwerk gevonden. Die spullen worden geregeld bij plofkraken gebruikt.



Buren

Ali A. zei het vervelend te vinden dat justitie niet eerder breed bekendmaakte dat er geen aanwijzingen meer waren dat de explosieven voor een terroristisch plan waren bedoeld. "Mijn buren kijken me vies aan. Mensen noemen mij Ali de terrorist of Ali Chemicali."



De zaak heeft grote gevolgen gehad voor zijn privéleven, zegt Ali. "Ik werkte bij een evenementenbureau, maar die plek ben ik kwijt. Mijn baas zei: 'Kom op, Ali, terrorisme en evenementen, dat gaat niet samen."