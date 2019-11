Vrijspraak voor agent die Harm Wimmenhove doodreed

Harm Wimmenhove werd in september 2016 doodgereden op de Nassaukade. Beeld Eigen foto

Het Openbaar Ministerie (OM) had een geldboete en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid geëist voor een snelheidsovertreding.

De 34-jarige A. reed 85 kilometer per uur toen hij Wimmenhove op de Nassaukade aanreed. De rechtbank stelt weliswaar dat A. vaart had moeten minderen, maar vindt dat de inschattingsfout hem niet strafrechtelijk valt te verwijten.

Volgens de rechtbank stond A. voor een haast onmogelijke taak. Voordat de aanrijding plaatsvond had hij een melding gekregen van een mogelijke inbraak in een pand op het Damrak. De melding kreeg niet de hoogste prioriteit, waardoor hij niet met zwaailichten en sirenes mocht rijden. Wel werd van A. in zijn functie als politieman verwacht dat hij zo snel mogelijk naar het Damrak zou komen om assistentie te verlenen.

De rechtbank is ervan overtuigd dat A. een zo goed mogelijke inschatting heeft gemaakt toen hij besloot de snelheid op te voeren op de Nassaukade. Het was rustig op de weg, droog weer en het fietspad lag los van de rijbaan.

Onoverzichtelijk kruispunt

Dat A. niet zag dat Wimmenhove met zijn fiets de Nassaukade overstak bij de T-splitsing met de Potgieterstraat valt hem volgens de rechtbank niet verwijten. “Je kan niet op de hoogte zijn van alle risicovolle plekken van een aanrijroute,” aldus de rechtbank, dat ook wees op het feit dat er vaker ongelukken gebeurden op het donkere en onoverzichtelijke kruispunt. Inmiddels zijn er aanpassingen gedaan om de veiligheid te verbeteren. De rechtbank stipte ook nog aan dat Wimmenhove geen licht op zijn fiets had.

Ouders

Het OM seponeerde de zaak aanvankelijk. De ouders van Wimmenhove spanden daarop met succes een artikel 12-procedure aan bij het gerechtshof, dat het OM dwong de zaak alsnog voor de rechter te brengen.

Vader Roel Wimmenhove noemt de uitspraak dubbel. “Aan de ene kant weet je dat er nu uitgebreid naar gekeken is en dat de rechter zich erover heeft uitgesproken. Het is moeilijk om er een straf bij te verzinnen, dat kan ik me wel voorstellen. Aan de andere kant had ik graag gezien dat was erkend dat het onnodig was dat hij zo hard was gaan rijden voor een stomme insluiping.”