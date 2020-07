Vrijheidsmars: liefde, geduld en woede om coronaregels

Beeld ANP

Een vrouw tekent met stoepkrijt hartjes op de weg. ‘Vrijheid,’ schrijft ze er in koeienletters bij. Een andere vrouw deelt roze snoepjes uit aan mededemonstranten. Uit een ghettoblaster klinkt John Lennons ‘Imagine’. Waar andere demonstraties tegen de coronamaatregelen grimmig verliepen, overheerst bij de ‘Vrijheidsmars’ in Amsterdam een flowerpowerachtige zachtheid. “Liefde en geduld,” staat op menig spandoek en t-shirt.

Maar dat betekent niet dat de ongeveer 500 mensen die zich zondagmiddag bij de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein verzamelen niet boos zijn. Het is een bont gezelschap: overwegend wit en van middelbare leeftijd, maar er zijn ook jonge gezinnen bij. Sommigen hebben een Nederlandse vlag meegenomen, anderen hebben rozen in hun hand. Wat hen bindt is een diep wantrouwen tegen de overheid en de media.

‘Fuck de lockdown’

De paradox: hoe meer de coronamaatregelen worden versoepeld, hoe groter het verzet. Het onbehagen tegen de lockdown sluimerde tot een paar weken geleden nog vooral online. Daar werd op veelal obscure websites en YouTube-kanalen gefulmineerd tegen het kabinet, het RIVM en de ‘mainstreammedia’, die misleidende en leugenachtige informatie zouden verspreiden.

Inmiddels hebben de frustraties en de alternatieve theorieën over het virus een groter publiek gevonden. De afgelopen weken vonden in diverse steden demonstraties plaats, in sommige gevallen ondanks een verbod. Op 21 juni liep het in Den Haag uit op rellen tussen hooligans en de politie, afgelopen zaterdag werden in Utrecht en Wageningen aanhoudingen verricht, in Dordrecht kwamen enkele tientallen mensen ondanks een verbod toch naar een park om te demonstreren.

In Amsterdam werd wel toestemming gegeven voor een ‘mars’ door de stad. De opkomst is hoger dan verwacht, na een uur twittert de gemeente dat er geen mensen meer aan kunnen sluiten omdat de aanwezigen dan geen anderhalve meter afstand meer kunnen houden. Dat deed toch al niemand: er wordt geknuffeld en gekust, mondkapjes zijn afwezig, hooguit dienen ze als spandoek: ‘Fuck de lockdown’, is er met viltstift op geschreven.

Beeld ANP

Politiestaat

Organisator Hugo Gietelink windt er in zijn speech geen doekjes om: volgens hem is Nederland verworden tot een politiestaat. Eigenlijk wilde hij de demonstratie op de Dam starten, maar dat hij bij de Dokwerker staat is ook wel symbolisch. “Tijdens de Februaristaking zijn moedige mensen op geweldloze wijze opgestaan tegen de dictatuur. Hetzelfde doen wij vandaag,” zegt hij. Gejuich stijgt op.

Karin Wolfs is met haar man en hun drie kinderen gekomen en draagt een bord mee waarop ‘disproportioneel’ staat. Het is de eerste keer dat ze ergens tegen demonstreert. “Ik mis het andere geluid. De media lijken wel een soort staatspers. Het hele land moet op slot, en niemand vraagt zich af waarom.”

Ook Josien Kirkenier is verbaasd over de volgzame ‘mainstream media’. “In het begin was ik ook best bang voor het virus, maar ik ben net gepensioneerd en heb dus tijd om het uit te zoeken op internet. Er is helemaal geen pandemie, het is niet anders dan een gewone griep. Die piek op de IC heb je ieder jaar.”

Volgens Kirkenier is er iets anders aan de hand, ‘het grote spel’. “Bill Gates, de farmaceutische industrie, die zitten hier achter. En waarom koopt minister Hugo de Jonge opeens al die vaccins, die helemaal niet werken?” Volgens Claudia (‘nee, liever geen achternaam’) is er een verband met de broer van De Jonge, die werkt bij een farmaceutisch bedrijf. “Zo vult hij zijn zakken. Het gaat allemaal om geld.”

Beeld ANP

Messias

Zo klinken er deze middag nog meer wilde en onbewezen theorieën die het coronavirus met van alles in verband brengen: 5G, de CIA, de EU. “Stop de New World Order in je reet,” wordt op de wijs van ‘Mijn tante in Marokko’ gezongen. En toch heeft de Vrijheidsmars een ludiek karakter: er wordt gedanst op ‘De Bom’ van Doe Maar, een man speelt op zijn ukelele, er zijn ballonnen in de vorm van hartjes.

Aan het einde van de tocht voegt ook Willem Engel, voorman van de actiegroep Virus Waanzin, die rechtszaken voert tegen de staat en het RIVM en de verboden demonstratie op het Malieveld organiseerde, zich bij de stoet. Hij wordt onthaald als de messias in hoogsteigen persoon: mensen vliegen hem om de hals en willen met hem op de foto. Kort spreekt hij de betogers toe. “Volg niet mij, volg de waarheid, volg je eigen hart,” predikt hij. Hij kondigt aan dat er nog veel meer demonstraties zullen volgen, elke dag opnieuw. “Vreedzaam en met liefde en geduld,” zegt hij erbij.