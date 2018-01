Vrijgevigheid roept behalve bewondering ook ongemak op

Hoeveel geld geven we in Nederland weg (x 1 miljoen euro)? Huishoudens (geld en goederen)

2611

Nalatenschappen

289

Geldwervende fondsen82

Vermogensfondsen219

Bedrijven (giften en sponsoring)2007

Kansspelen524

TOTAAL5731



Vanuit zijn hoofdkantoor, in de volksmond bekend als het 'ministerie van Goede Doelen', verdeelt Poelmann jaarlijks ruim 460 miljoen euro, en ook nog eens 220 miljoen euro uit de postcodeloterijen in het buitenland.



"De overheid kan nu eenmaal niet alles," zegt hij. "Wij leven niet in een communistisch land. Er wordt keurig aangegeven waar we geld voor ophalen, dat is allemaal heel transparant. Je kunt eraan meedoen of je kunt er niet aan meedoen. Dat is ook een vorm van democratie."



Op de VU zit hoogleraar filantropie Theo Schuyt zich ondertussen vreselijk op te winden. In Nederland, zegt hij, kennen we van oudsher de koopman, de regent en de dominee: de markt, de overheid en de welwillende burger.



Maar die laatste zijn we vergeten.Schuyt: "We hebben hier een geweldige verzorgingsstaat opgebouwd, maar nu het geld op raakt, weet de overheid niks beters te verzinnen dan: zoek het maar uit. Betaal je eigen rekeningen en was je hulpbehoevende moeder zelf maar. Wat we vergeten: naast de overheid en de markt is er ook nog betrokkenheidsgeld."



Dubbeltjes en kwartjes

In de jaren zestig, zegt hij, had je in Amsterdam een raad voor overleg en advies. Daarin was overleg tussen de overheid en het georganiseerde particulier initiatief. Het is er niet meer. Afgeschaft. Weg met de rijke stinkerds.



"Als ik op mijn eigen VU weleens verwijten krijg van collega's dat ik voor de rijken werk, zeg ik: hoe denk je dat je eigen universiteit is betaald? Met de dubbeltjes en kwartjes van de kleine luiden. De politiek is van één ding bang: dat de rijken het overnemen. Maar zo zit Nederland niet in elkaar. Wij zijn van het polderen. Wij overleggen met elkaar. Er is altijd balans geweest."



Het zijn in Nederland juist de lagere inkomens die het meeste weggeven, zegt Schuyt. "In Engeland hebben ze een speciale minister voor de civil society, voor filantropie en vrijwilligerswerk. En wat doen wij? Wij brengen het onderwerp filantropie onder bij anderhalve ambtenaar op de afdeling criminaliteitspreventie van het ministerie van Justitie en Veiligheid."



Schuyt: "Ik ben een overtuigd marxist, maar op de Zuidas doe ik netjes een stropdas voor. We hebben hier een politieke democratie, maar ook een directe democratie van mensen die zich druk maken, van burgers die Natuurmonumenten oprichten of bij hun sportclub vrijwilligerswerk doen. Filantropie is niet de oorzaak van ongelijkheid. Als je die wilt bestrijden, moet je gewoon anders stemmen