Vrije Universiteit neemt afstand van fossiele industrie: speciale commissie toetst nieuwe samenwerkingen

De VU gaat alleen nog samenwerken met bedrijven die aantoonbaar werken aan het halen van de klimaatdoelen. Beeld Kim van Dam/ANP

Dat heeft de VU donderdagmiddag bekend gemaakt. De universiteit gaat alle nieuwe samenwerkingsverbanden voortaan op een goudschaaltje wegen. Samenwerking is alleen nog mogelijk als bedrijven zich ‘aantoonbaar committeren’ aan het doel om de broeikasgassen zo snel terug te dringen dat de opwarming van de aarde beneden de twee graden Celsius blijft.

De VU zet geen streep onder bestaande samenwerkingen met bedrijven uit de fossiele industriesector. Op dit moment heeft de universiteit vier van dit soort samenwerkingsverbanden lopen. Een reden is dat de universiteit beseft dat het een persoonlijk drama zou zijn voor promovendi en andere wetenschappers als zij hun onderzoek abrupt moeten staken.

Zoals op meer universiteiten woedde op de VU de afgelopen jaren een verhit debat over de samenwerking met bedrijven die een grote ecologische voetafdruk hebben. VU-docenten drongen er vorig jaar op aan alle banden met Shell te verbreken. VU-rechtenstudenten vochten met succes groene claims aan die Shell had gedaan in reclamecampagnes. Hoogleraren scheikunde en farmacie drongen er echter juist op aan de samenwerking voort te zetten. “We kunnen niet zonder de fossiele industrie.”

Dringend signaal

De universiteit concludeert nu dat de samenwerking ‘wringt’. De afgelopen jaren is de VU al terughoudend geweest met het aangaan van nieuwe samenwerkingen, maar dat was bij nader inzien onvoldoende, volgens de universiteit, omdat uit onderzoek blijkt dat de inzet en de transparantie van dit soort bedrijven tekortschieten. “We willen nu een duidelijk standpunt innemen,” zegt VU-bestuursvoorzitter Mirjam van Praag. “We hopen daarmee een dringend signaal af te geven aan de fossiele-energiesector.”

De VU wil in principe nog wel samenwerken met bedrijven; de kennis en de middelen die dit soort bedrijven meebrengen wordt een ‘cruciale rol’ toegedicht. Voorwaarde is dus wel dat zij op korte termijn aantoonbaar maatregelen nemen die de klimaatdoelen van Parijs dichterbij brengen. “Samenwerken kan alleen als die partij dezelfde verantwoordelijkheid en urgentie voelt,” zegt Van Praag.

Een speciaal aangestelde commissie gaat mogelijke samenwerkingspartners tegen het licht houden. De VU hoopt een voorbeeld te zijn voor andere universiteiten.

Fel protest op UvA

De universiteit komt ook met een landelijk platform waar de dialoog over klimaatverandering en de rol van de industrie wordt voortgezet. Dat platform wordt opengesteld voor bestuurders, werknemers, aandeelhouders, investeerders en toezichthouders.

Andere universiteiten zijn uitgenodigd mee te doen, volgens Van Praag, maar denken nog na over hun deelname. Pensioenfonds ABP, onderzoeksinstelling TNO, werkgeversorganisatie VNO-NCW en de duurzaamheidsorganisatie voor commissarissen bij grote bedrijven Chapter Zero willen al wel meedoen. Onderdeel is onder meer een gesprekkenreeks bij debatcentrum De Balie.

Ook bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) protesteren studenten en medewerkers fel tegen samenwerking met Shell en de fossiele industrie. Op de UvA woedt momenteel een brede dialoog over hoe het verder moet. Tot een conclusie is bereikt heeft de UvA in februari besloten geen nieuwe samenwerking aan te gaan over onderzoek met Shell en soortgelijke bedrijven.