Vrijdagavond mogen kroegen al tot middernacht open blijven

Gasten drinken hun drankje in een café in de Jordaan op 14 oktober, toen de laatste avond dat het kon. Beeld ANP

De gemeente heeft besloten om de horeca te gedogen om na de verplichte sluitingstijd van 22.00 uur open te blijven. Hierdoor versoepelt Amsterdam al een dag eerder de coronaregels.

Dit heeft volgens een woordvoerder van de gemeente Amsterdam alles te maken met de versoepelingen en het omzetverlies voor de horeca als gevolg van de pandemie. “De horeca heeft een zwaar jaar achter de rug daardoor hebben we besloten om vanavond te gedogen. Alleen bij excessen of overtreding van de coronaregels gaan we handhaven.” Per ingang van zaterdag mogen horecagelegenheden landelijk tot middernacht openblijven en kunnen nachtclubs en discotheken weer feestgangers ontvangen.

Andere steden

Door de nieuwe regels zou een bijzondere situatie ontstaan voor horecagelegenheden die onder normale omstandigheden ook tot na middernacht geopend mogen blijven. Zij zouden dan op vrijdagavond de deuren moeten sluiten, om vervolgens rond middernacht op zaterdagochtend weer open te gaan. Deze mogen dan ook openblijven vanaf 22.00 uur.

Amsterdam is niet de enige stad waar de horeca meer vrijheid krijgt, ook in Rotterdam en Utrecht zijn er dergelijke afspraken gemaakt.