Vrijdag weer meerdere klimaatprotesten in Amsterdam

Demonstranten afgelopen weekend tijdens een actie van Extinction Rebellion op het Museumplein. Beeld ANP

Het collectief bestaat onder meer uit Extinction Rebellion, Behoud Lutkemeer en Amsterdam Fossielvrij.

Afgelopen weekend hield Extinction Rebellion nog protesten in de stad. Zo werden er kruispunten op de Zuidas geblokkeerd en waren er acties op het Museumplein. Ook de leden van Behoud Lutkemeer waren onlangs in het nieuws. Zij probeerden de komst van aannemers in de Lutkemeerpolder te voorkomen die daar aan het werk wilden.

Fietsprotest

Mede-organisator Elisa Evrengun (13) van Fridays for Future vindt dat Amsterdam niet zo groen is als de gemeente wil laten blijken, schrijft ze. ‘Ons fietsprotest zal starten vanaf de bedreigde Lutkemeerpolder en de geplande biomassacentrale in Diemen, want dat zijn perfecte voorbeelden van waar de gemeente de klimaatcrisis alsnog totaal lijkt te negeren.’

Na afloop van de protesten gaan de groepen naar de Stopera, waar ze een eisenpakket aan de gemeenteraad overhandigen. Ook zullen de actievoerders een boodschap achterlaten op het plein.