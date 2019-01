Vrijdag start rechtszaak fatale brand studentenflat Diemen

De brand in 2017 is aangestoken om 'verzekeringsgeld op te strijken'. De 24-jarige Simona I. zou aan het Openbaar Ministerie hebben verklaard dat ze bij dat plan betrokken was, meldt NH Nieuws. Zij wordt vrijdag in de rechtbank Amsterdam bijgestaan door advocaat Peter Plasman.



De tweede verdachte, haar broer Gilermo I. (25), heeft bekend de brand te hebben aangestoken in de woning van Simona I. Rachied V. (27) wordt ook als verdachte gezien, maar ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Het drietal zit in voorarrest.



Explosie

Op bewakingsbeelden die eerder werden getoond op Opsporing Verzocht is te zien hoe de daders in de nacht van 18 op 19 juli rond half vier 's nachts het gebouw aan de Rode Kruislaan binnenliepen. Kort nadat zij een woning op de begane grond betraden, volgde er een explosie en ontstond een grote rookwalm.