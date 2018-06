Vrienden 'schutter' Panorama pleegden aanslag rechtbank

Richard Z. is in diezelfde periode ook veroordeeld voor het leiden van een knokploeg die in Zaandam gewapenderhand een conflict kwam beslechten en voor een overval in september 2012 op een garagebedrijf aan de Amsterdamse Sloterweg.



Geldlopers

Als twintiger kreeg Z. al straf voor het overvallen van drie geldlopers, de Ierse pub aan het Marie Heinekenplein in De Pijp en bowlingcentrum Knijn aan het Scheldeplein in de Rivierenbuurt.



Bovendien is hij veroordeeld voor een schietpartij op de Houtmankade in Amsterdam-West - waarna de politie hem vond in de put waarin hij zichzelf had verstopt.



De beschuldiging dat hij plannen had beraamd om officier van justitie Koos Plooij te vermoorden was waarschijnlijk onterecht: daarvoor is nooit bewijs gevonden en tegen anderen waren uiteindelijk sterkere verdenkingen.



Motief

Inmiddels woont Richard Z. in Woerden en is hij de 'president' van de lokale afdeling van motorclub Caloh Wagoh MC Main Triad. Die motorclub, die pas ruim een jaar bestaat, kwam recent in het nieuws doordat twee leden verdacht worden van betrokkenheid bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels op een parkeerplaats in Breukelen in juli 2017.



Wat het motief is voor de aanslag donderdagavond op het pand waarin onder meer de redactie van Panorama is gevestigd, in Amsterdam-Sloterdijk, onderzoekt de recherche nog.