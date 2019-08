Vrienden rouwen om in de Bijlmer doodgeschoten Julian Curiel

Vrienden van de doodgeschoten Amsterdammer Julian Curiel (1991) kwamen naar de plek van de schietpartij in de Bijlmer om flesjes bier neer te zetten als eerbetoon.

Vrijdagmorgen stond een andere vriend vanaf de straat naar de plek des onheils te kijken. “Ik ken hem al mijn hele leven. We hebben van alles meegemaakt samen,” zegt hij, duidelijk geëmotioneerd. “Mijn hoofd zit vol, man. Dit doet pijn.”

Voor de tweede keer in enkele weken is in de Bijlmer een man doodgeschoten. Curiel werd donderdagavond neergeschoten bij de flat Hogevecht en overleed in het ziekenhuis.

Hij had een strafblad, maar stond niet bekend als een zware crimineel. De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk.

Curiel werd op straat gereanimeerd, maar was niet te redden. De politie zoekt getuigen en ‘een kleine, blauwe auto waarin meerdere personen zaten’, die getuigen kort voor het schieten hebben gezien. Curiel werd enkele jaren geleden vervolgd voor onder meer een woninginbraak en een gewelddadige straatroof.

Vriendelijke jongen

Een man legt de eerste bloemen: “Ik kende hem niet, maar dit gun je niemand.” Een vrouw die verderop woont en veel langs deze plek loopt, zag Curiel vaak met vrienden rondhangen voor het gebouw. “Het was een hele vriendelijke jongen, altijd met een grote lach. Heel verdrietig dat dit gebeurt.”

Een buurvrouw zag de politie en ambulance. “Ik heb gehuild en gebeden dat hij het zou overleven,” zegt ze. “Verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk.”

Zeker tweehonderd inwoners van Zuidoost hielden vorige week vrijdag onder het motto ‘Stop the Violence’ nog een protestmars tegen het niet aflatende (vuurwapen)geweld. Directe aanleiding was de liquidatie van de beruchte crimineel Inchomar Balentien (33), op zaterdagnacht 21 juli bij metrostation Kraaiennest.

Tot nu toe vielen dit jaar in Amsterdam twaalf doden door geweld, van wie vier in Zuidoost.