Vrienden overleden Samuel Seewald plaatsen eerbetoon op plek schietincident

Het monument voor Samuel Seewald. Beeld Ruben Koops

Het gaat om een bescheiden gedenkplaats, bestaande uit een kaars met daarboven een gele bloempot, bedoeld als bescherming tegen de regen, en enkele bloemen. Daaromheen herinnert achtergelaten medische apparatuur - buisjes en dergelijke - aan de poging om het leven van de Duitser te redden.

Samuel Seewald werd donderdag neergeschoten in de Honselersdijkstraat in Nieuw-West. De Duitser had een groot mes in zijn hand en dreigde zichzelf iets aan te doen. Toen agenten ingrepen, ontstond er een worsteling. Daarbij werd drie keer geschoten. Seewald overleed niet veel later in het ziekenhuis.

Zoals gebruikelijk is bij dit soort incidenten doet de Rijksrecherche verder onderzoek. Volgens politiechef Frank Paauw was situatie ‘niet meer te controleren’. In de binnentuin waar het incident zich afspeelde, bevonden zich bovendien ook kinderen. De politie kon met geen mogelijkheid tot de verwarde Seewald doordringen, stelt Paauw, waarna werd ingegrepen.

Vraagtekens

Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, uit zijn twijfel over de verklaring van de politiechef. ‘Er lijkt geen sprake van gerichte agressie van het slachtoffer, en waarom kan de politie die mensen niet tijdelijk naar een andere plek dirigeren?’, zei hij tegen Het Parool. ‘Zo win je tijd voor het inbrengen van extra expertise. Van de psychiatrie, of van het onderhandelingsteam van politie, dat al onderweg weg was, aldus Paauw.’

Voor de vader van Seewald lijkt het duidelijk. ‘De politie heeft mijn zoon vermoord,’ zo zou hij volgens het Duitse Bild hebben gereageerd op internet. Een goede vriend van Seewald zegt in hetzelfde blad dat de Duitser geen vlieg kwaad deed.

Seewald was als fitness influencer actief op Instagram. Niet zonder succes: de Duitser had 170.000 volgers. Bij de berichten wordt met ontsteltenis gereageerd op het overlijden van Seewald, die op Instagram bekendstond onder de naam Sammy Baker.