Vrienden geschokt na dood Amsterdamse Job (39) na aanval ijsbeer

Vrienden en familie zijn in diepe rouw om het verlies van hun 'sociale, lieve' en 'a-typische' Job. Beeld Getty Images

Compleet overvallen is de eigenaresse van de camping, Michelle van Dijk. Job was sinds twee jaar de beheerder van de camping op Spitsbergen in de Noordelijke IJszee, vertelt zij. “Toen ik gebeld werd door de politie, was ik in shock. En dat ben ik eigenlijk nog steeds. In de 44 jaar dat de camping bestaat, hebben we nog nooit zoiets meegemaakt.”



Ze omschrijft Job als ‘een hele fijne, lieve, sociale jongen’. “Dat maakte hem ook zo geschikt als campingbeheerder.” De eigenaresse kent Van Dijk van het Haagse poppodium Paard van Troje, dat sinds 2016 bekend staat als ‘Het Paard’. “Hij was stagehand, iemand die hand- en spandiensten verricht rond het podium. En ik was stagemanager. Wij werkten daar samen vroeger.”

De tent van de Nederlandse Job die om kwam nadat een ijsbeer hem aanviel, terwijl hij in zijn tent lag te slapen. De camping ligt even buiten Longyearbyen. Beeld EPA

24 uur licht

Vermoedelijk werd Job, terwijl hij in zijn tentje lag te slapen, aangevallen door de ijsbeer. “Het is hier bijna 24 uur per dag licht,” vertelt Van Dijk over het Noorse Longyaerbyen. Van april tot eind augustus schijnt de zon daar het klokje rond. “Op 24 augustus ging de zon voor het eerst weer 5 minuten onder, daar komen dan iedere dag ongeveer 20 minuten bij dat het donker is. Als hij niet had liggen te slapen, dan had hij hem zeker zien aankomen.”

Toen de aanval plaatsvond, waren zes anderen aanwezig op de camping. Zij raakten niet gewond, maar zijn naar het ziekenhuis gebracht voor psychologische hulp. Het gaat om drie Duitsers, een Noor, een Fin en een Italiaan. Omstanders hebben het dier neergeschoten, waarna de ijsbeer nog richting het nabijgelegen vliegveld liep. Daar werd hij niet veel later op een parkeerplek dood gevonden. Sinds 1971 zijn vijf mensen rond de plaats Longyearbyen omgekomen door ijsberen.

Meteen geliefd

De campingeigenaresse is er erg emotioneel onder. “Ik kende Job al zestien jaar. Hij was een ontzettend geliefd persoon. Iedereen die hem ontmoette, mocht hem gelijk. Hij was gewoon een ontzettende leuke gast.” Ook zijn collega's van de Amsterdamse Spijkerbar, waar hij in Nederland voor werkte, zijn totaal geschokt door het nieuws.

Vier weken geleden stond Job daar nog achter de bar. “De Spijkerbar is een hele aparte bar, een gaybar en een bar voor mannen. Er komen allerlei soorten mannen. Van grachtengordelpubliek tot Roemeense sekswerkers en alles daar tussenin. Job was iemand die heel goed mensen kon verbinden,” vertelt eigenaar van de bar Steven Koudijs, nog beduusd van de dood van zijn fijne collega. “Het is hier een éénpersoonsbar, dus voor veel mensen is hij ook echt het gezicht van deze plek.”

Een reis naar de Noordpool stond volgens Steven al lang op Jobs wensenlijstje. “Eigenlijk had Job al eerder naar de Noordpool gewild, maar toen kwam corona. Toen heeft hij de tijd maar gebruikt om bij ons bijvoorbeeld de darkroom te verbouwen.”

Steven omschrijft Job als ‘een beetje apart en een bijzonder iemand’. “Wie gaat er nou een hele zomer doorbrengen op de Noordpool? De meeste mensen drinken gewoon een roseetje op een terras. Hij trekt met zijn geweer naar de Noordpool. Job is a-typisch, paste in geen enkel hokje. Dat siert hem wel. Hij deed gewoon altijd lekker zijn eigen ding, wat hij echt leuk vond. Hij was heel gelukkig met het leven in Amsterdam en op de Noordpool.”

Ik heb al 5x opnieuw iets geschreven, maar ik krijg het er niet uit. Job is dood. En ik huil en ik lach tegelijk omdat er geen Job-iger dood is dan vermoord worden door een fucking IJSBEER. Godverdomme Job, ik mis je nu al 😥



Bareigenaar Steven vertelt dat Job bijvoorbeeld zijn bardienst op sociale media aankondigde met rare raadseltjes zoals: ‘Wist u dat er maar eens in de 50 jaar iemand door een ijsbeer wordt aangevallen, komt u dan naar De Spijker.’ “Job was iemand die alles omboog; als je dacht dat iets recht was, maakte hij het krom. Als jij a zei, zei hij b. In die zin past deze dood bij hem. Wie gaat er nou dood aan een ijsbeer? Job dus.”

“Er is een enorm mooi mens heengegaan,” vertelt vriendin Anni, die met Job passie voor films deelde. “Hij is ons dierbaar.” Met het terugkijken van filmbeelden van hem hebben vrienden Job gisteren herdacht. “We hebben ons zitten bescheuren om wat we met hem hebben meegemaakt.” Op Twitter schreef ze: ‘Ik huil en ik lach tegelijk, omdat er geen Job-achtiger dood is dan vermoord worden door een fucking ijsbeer. Ik mis je nu al.’