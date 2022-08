Vriendelijke reus Henny Pleizier (1957-2022) liet overal een diepe indruk achter

Beeld Dingena Mol

Het is niet te tellen hoeveel kinderen in Zuidoost sinds de jaren tachtig les hebben gehad van judoleraar Henny Pleizier. In zijn sportcentrum aan het Wisseloordplein of tijdens de vele, vele lessen die hij gaf na schooltijd op basisscholen of buurthuizen. En allemaal gaf hij ze een belangrijke les mee: judo is een sport van respect, samenwerking en sportiviteit.

Afgelopen woensdag overleed Pleizier in zijn slaap, volkomen onverwacht. Hij werd 65 jaar.

“Dat is natuurlijk veel te vroeg,” zegt zijn zoon Kaisan Pleizier, “maar mijn vader heeft in die relatief korte tijd echt bij heel veel mensen een grote indruk achtergelaten. Ik hoor nu voortdurend mensen die zeggen dat hij een vaderfiguur voor hen was, of de vader die ze nooit hadden gehad. Ik vind dat mooi. Dat hij zoveel impact had op mensen.”

Henny Plezier werd in 1957 geboren in Den Haag. Een makkelijke jeugd had hij niet. Zijn vader overleed toen hij nog geen jaar oud was. Kaisan: “Hij was in zijn jeugd niet graag thuis. Hij heeft heel erg zijn vader gemist. Dat komt terug in hoe hij is geworden. Hij heeft heel veel kinderen, en mij zeker ook, aan de hand genomen. Hij heeft mij zijn drive meegegeven: niets is onmogelijk.”

Hij ging naar het Cios en werd tien keer Nederlands kampioen judo, en een keer Europees kampioen. Onder meer olympisch kampioen Willem Ruska was zijn trainer. Toen hij stopte met judo, verhuisde de zwaargewicht in de jaren tachtig naar Zuidoost, om als sportinstructeur te gaan werken in de Bijlmerbajes. Als gedetineerden niet uit hun cel wilden komen om te bewegen, ging hij ze hoogstpersoonlijk halen.

Voortdurend hoorde hij ‘de jeugd in de Bijlmer wil niet sporten’, en dat vatte hij op als zijn ultieme uitdaging. Pleizier, een van de eerste bewoners van Gein3, begon met sportlessen voor jongeren in gymnastiekzaaltjes in de buurt. Judo natuurlijk, maar ook aerobics, conditietraining, zelfverdediging en meerdere vechtsporten.

Die groepslessen waren al snel zo populair dat Pleizier op zoek moest een geschikte locatie voor zijn levensdroom: een eigen sportcentrum. In 1988 opende aan het Wisseloordplein zijn Sport- en Fitnesscentrum. Het moest een plek worden waar iedereen zich thuis voelde, jong en oud, alle nationaliteiten en dat allemaal in een ongedwongen, veilige sfeer.

Een begrip

Precies dat gebeurde. Sportcentrum Henny Pleizier groeide uit tot een begrip in Zuidoost. Een plek om te sporten, te dansen, te zweten en ook gezellig bij te kletsen. “Het was zijn jongensdroom,” zegt zijn zoon. “Helemaal opgebouwd met zijn eigen handen en hulp van vrienden. Dat de financiering wel eens tegenzat, of sommige mensen er geen vertrouwen in hadden, interesseerde hem niet.”

Judo bleef de grote liefde van Pleizier, en dan zeker de jongeren in zijn wedstrijdgroep. De gebroeders Guillaume en Dex Elmont zijn zijn beroemdste pupillen, ook al stapte dat duo al op jonge leeftijd over naar het beroemde judobolwerk van Cor van der Geest in Haarlem.

Vijftien jaar geleden veranderde Pleizier, toen zijn zoon bij hem kwam werken, de naam van Sportcentrum Henny Pleizier in Sportcentrum Pleizier. Kaisan: “Maar tot op de dag van vandaag hoor ik mensen steeds zeggen: ik ga naar Henny, of: Ik ben bij Henny gaan sporten. Zijn naam is echt een begrip in Zuidoost, en die naam blijft voortbestaan.”

Pleizier laat twee zonen en vijf kleinkinderen na. Komende woensdagmiddag kan afscheid van hem worden genomen in zijn dojo in het sportcentrum. De nabestaanden verzoeken iedereen om 19.30 uur buiten een erehaag te vormen. Een dag later vindt de uitvaart in besloten kring plaats.