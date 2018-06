Vreugde op Mercatorplein na herverkiezing Erdogan

In West werden rondom het Mercatorplein veel toeterende auto's gezien en gehoord. Gvb leidde de bussen 15 en 18 om vanwege de menigte.



Er zijn geen calamiteiten, zegt een politiewoordvoerder. Wel zijn er twee wijkagenten in de buurt om een oogje in het zeil te houden.



In Rotterdam en Utrecht was het ook enige tijd onrustig. Een politiewoordvoerder in Den Haag laat weten geen meldingen te hebben gekregen van feestvierende Turkse Nederlanders in de Hofstad.



In Nederland konden ongeveer een kwart miljoen Turkse Nederlanders stemmen voor de Turkse parlements- en presidentsverkiezingen. Volgens de eerste berichten stemden 70 procent van de stemgerechtige Turken in Amsterdam op Erdogan.