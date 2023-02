Vrees voor rechten huurders bij gezamenlijk contract: ‘Deur wagenwijd open voor huisjesmelkers’

Voor studenten kunnen de plannen van Pels wel positief uitpakken. Beeld ANP

Vorige week presenteerde wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) haar plannen om de woningnood in Amsterdam op te lossen. Opvallend voorstel daarbij was het weer mogelijk maken van het delen van één contract met meerdere huurders.

Daarmee moeten woningeigenaren verleid worden meer mensen in huis te nemen. “Ik hoor te veel dat mensen best een plek willen aanbieden in huis, maar het te moeilijk vinden om dat te regelen,” aldus Pels.

De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) hoort het voorstel echter vol afgrijzen aan. Zij behartigen de belangen van Amsterdamse huurders in corporatiewoningen en vonden het individuele huurcontract essentieel om de rechten van huurders te beschermen. “De gemeente wil met de plannen de woningschaarste oplossen over de rug van huurders,” zegt bestuurslid Cees Fenenga.

Hij noemt het voorbeeld van een woning waar 2000 euro aan huur wordt gerekend en de drie huurders samen een huurcontract delen. Fenenga: “Stel dat er iemand zijn baan verliest en de huur niet meer kan opbrengen. Dan draait de hoofdhuurder er volledig voor op.” Dat gaat niet alleen om particuliere verhuurders, ook corporaties verhuren woningen boven de 1100 euro.

Ook Gert-Jan Bakker van Stichting !Woon, die opkomt voor de rechten van huurders, is kritisch. “Je maakt mensen financieel afhankelijk van elkaar. Zeker in Amsterdam kennen veel mensen die een woning gaan delen, bijvoorbeeld een groep internationale studenten, elkaar niet. Dat is een recept voor teleurstellingen.”

Bor van Zeeland, bestuurslid bij studentenvakbond Asva is wel positief. Hij hoorde de afgelopen jaren verhalen van studenten die illegaal woningdelen, omdat de huisbaas geen individueel huurcontract wil geven. Van Zeeland is daarom blij dat het weer mogelijk wordt gemaakt. “Dat kan veel studenten uit de illegaliteit halen.”

Landelijke regels

Opvallend is het dat in 2020 door het vorige college juist het gezamenlijke huurcontract werd verboden door toenmalig wethouder Laurens Ivens. ‘Door mensen een individueel huurcontract te geven, staan ze sterker tegenover huisjesmelkers,’ zei hij toen.

Dat de gemeente het nu alsnog aandurft, hangt samen met de komst van de landelijke wet Goed Verhuurderschap. Volgens de gemeente moet dat de rechten van huurders ook bij gezamenlijke huurcontracten goed borgen. Daarnaast wil Hugo de Jonge de huurprijzen bij middenhuurwoningen reguleren, waardoor bij een grotere groep woningen de totale huur niet opeens enorm stijgt als een huurder vertrekt.

Maar, zegt Cees Fenenga: de meeste woningen waar meerdere mensen wonen vallen tussen de 1500 en 2000 euro aan huur per maand en worden dan alsnog niet gereguleerd. “Je zet de deur wagenwijd open voor huisjesmelkers en wilt dat bestrijden met een wet die nog niet eens bestaat én niet streng genoeg is.”

Ook voor Bor van Zeeland zitten er haken en ogen aan de plannen en zal het succes afhangen van de uitwerking van de landelijke plannen, zowel rond goed verhuurderschap als het maximaliseren van de middenhuur. “Anders zijn huurders net zo kwetsbaar als voor 2020.”

Bij woningdelen huren drie of meer mensen samen een woning. Sinds 2017 is er altijd een vergunning vereist als een woning wordt bewoond door meer dan twee mensen die geen huishouden vormen.

De gemeente hoopt vanaf volgend jaar het gezamenlijke huurcontract te kunnen invoeren. Als de landelijke regelgeving vertraging oploopt, zal ook Amsterdam wachten zodat er geen gat ontstaat. Daarnaast moet de gemeenteraad nog instemmen met het voorstel.