‘Vreemdparkeren’ zit er straks niet meer in in Nieuw-West

Het Dorus Rijkershof in Nieuw-West valt in een van de buurten waar het stadsdeel betaald parkeren wil invoeren. Beeld Google Streetview

Vanwege de grote parkeerdrukte in sommige buurten in Nieuw-West, wil het stadsdeel op meerdere plekken betaald parkeren in voeren.

Het college, de raadscommissie, bewoners en ondernemers van Nieuw-West krijgen nog de mogelijkheid om te reageren op het plan. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het betaald parkeren ook daadwerkelijk door te voeren.

Het stadsdeel wil automobilisten laten betalen op plekken waar de parkeerdruk in de middag boven de 90 procent is en vooral bezet wordt gehouden door zogeheten ‘vreemdparkeerders’. Dit zijn automobilisten die het betaald parkeren ontwijken door hun auto in een gratis gebied te zetten.

Blauwe zones

In eerste instantie moesten de blauwe zones in de buurt de parkeerdrukte verminderen, maar de ingevoerde maatregel blijkt op langere termijn niet houdbaar. Automobilisten kunnen met een parkeerschijf in de zones kort parkeren. Uit onderzoek blijkt dat het uitbreiden van de zones in Nieuw-West moeilijk is, de handhaving om veel capaciteit vraagt en de effectiviteit na enige tijd afneemt.

In vergelijking me de rest van de stad, nemen bewoners uit Nieuw-West het vaakst de auto en gebruiken zij het minste de fiets. Een van de reden hiervoor is dat de wijk automobilist vriendelijk gebouwd is. Het stadsdeel verwacht dat het aantal auto’s er de komende jaren alleen maar zal toenemen.

In april ging in veel andere buurten in de stad het parkeertarief flink omhoog. De stevigste verhogingen waren te zien in De Pijp, rond de de Zuidas en in een aantal wijken in West. Voorheen kostte een parkeerplek 3 of 4 euro, nu is dat 6 euro.

Het voorstel van Stadsdeel Nieuw-West op op sommige plekken in de buurt betaald parkeren in te voeren Beeld Stadsdeel Nieuw-West