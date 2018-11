Vreemd souvenir: schorpioen reist mee naar Amsterdam

Het personeel van de dierenambulance in Amsterdam heeft de schorpioen in het huis van de reiziger gevangen en ondergebracht in de reptielenopvang in Zwanenburg. Daar zal het dier blijven.



De schorpioen, een 'bark scorpion', is niet dodelijk, ''maar een steek van het dier kan wel voor heel veel pijn en ongemak zorgen,'' vertelt Patricia Winters, medewerker van de dierenambulance.



Uitzondering

''Het gebeurt meerdere keren per jaar dat dieren in de bagage meereizen en dan heb ik het vooral over spinnen. Een schorpioen is wel een uitzondering.''



Toch is het niet de eerste keer dat een 'bark scorpion' is meegereisd naar Nederland, zegt Winters. In 2016 trof een vrouw na een vakantie op Bonaire een soortgelijke schorpioen thuis aan.